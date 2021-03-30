الدوري الأميركي للمحترفين: "تريبل - دابل" لوستبروك وهاردن في أمسية الأرقام القياسية

باتريك سميث غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

حقق نجم واشنطن واشنطن ويزاردز راسل ويستبروك "تريبل - دابل" مع 35 نقطة و14 متابعة و21 تمريرة حاسمة هي الأعلى في مسيرته وقاد فريقه للفوز على انديانا بايسرز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، في 29 آذار/مارس 2021

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واشنطن (أ ف ب)

تألق نجما واشنطن ويزاردز راسل وستبروك وبروكلين نتس جيمس هاردن بتحقيق كل واحد منهما "تريبل - دابل" وقادا فريقيهما للفوز على إنديانا بايسرز ومينيسوتا تمبروولفز توالياً في أمسية حطما خلالها الارقام القياسية الإثنين، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الاولى، وعلى ملعب "كابيتال وان أرينا" حقق يستبروك 35 نقطة و21 تمريرة حاسمة، هي الأعلى في مسيرته، و14 متابعة وقاد فريقه للفوز على ضيفه بايسرز 132-124.

وهي الـ "تريبل - دابل" الـ 162 في مسيرة ويستبروك، والـ 16 بقميص ويزاردز، محققا رقما قياسيا في موسم واحد خلال 38 مباراة فقط خاضها مع فريقه الجديد.

ولم يتكفِ ويستبروك بكونه اللاعب الوحيد ينهي 3 مواسم تواليا مع "تريبل - دابل"، أو حامل الرقم القياسي في هذا الانجاز في موسم واحد (42)، بل بات ثالث لاعب في تاريخ الـ "ن بي ايه" يحقق "تريبل - دابل" مع 30 نقطة أو أكثر و10 متابعات أو أكثر و20 تمريرة حاسمة أو أكثر.

قبله، وحدهما أوسكار روبرتسون وإيرفين "ماجيك" جونسون نجحا في تحقيق هذاالانجاز، الاول مع فريقه ميلووكي باكس أمام شيكاغو بولز في عام 1961 (32-15-20) والثاني مع لوس أنجليس ليكرز أمام فيلادلفيا في عام 1988 (32-11-20) .

قال ويستبروك (32 عاما)الفخور بانجازه "أنا فخور كقائد في المساهمة بجعل رفاقي افضل. ساعدني الجميع هذه الأمسية في تسديدة الكرة وجعلها تتحرك باستمرار".

وتابع "قررت أن أخوض المباراة بعدائية والتأكد من تمهيد الطريق لرفاقي كما كنت افعل طوال الموسم، والتأكد من أنهم سيشعرون بالثقة قبل خوض الرابع الرابع".

وأردف "عندما حلّ (الربع) الرابع، حان الوقت لتولي المسؤولية".

وأضاف للفائز الياباني روي هاشيمورا 26 نقطة، فيما سجل 6 لاعبين 10 نقاط أو اكثر.

وهو الفوز الثاني تواليا لويزاردز وتقدم للمركز الـ 12 في المنطقة الشرقية (17-28)، خلف تورونتو رابتورز الذي خسر للمباراة الثالثة تواليا أمام ديترويت بيستونز 104-118.

وكان الليتواني دومانتاس سابونيس أفضل المسجلين عند بايسرز مع 35 نقطة، إلى جانب 11 متابعة و6 تمريرات حاسمة.

في نيويورك، سجل هاردن 38 نقطة ومرر 13 كرة حاسمة والتقط 11 متابعة، في مباراة الفوز على الضيف مينيسوتا تمبروولفز 112-107.

وهي الـ "تريبل - دابل" الـ 12 لهاردن في 32 مباراة فقط مع نتس، متساويا مع نجم الفريق السابق جايسون كيد صاحب الرقم القياسي لهذا الانجاز في موسم واحد.

واضاف كايري إيرفينغ، الغائب عن صفوف بروكلين في المباريات الثلاث الاخيرة لاسباب شخصية، 27 نقطة و7 متابعات و3 تمريرات حاسمة و3 سرقات وصدة أمام صاحب أسوأ سجل في الدوري هذا الموسم تمبروولفز (11-36).

ومقابل عودة إيرفينغ، استمر غياب كيفن دورانت عن بروكلين والذي سيمتد لفترة أسبوع على الاقل بسبب عدم تعافيه من اصابة في أوتار الركبة.

وعزز بروكلين نتس وصافة المنطقة الشرقية مع 32 فوزا و15 خسارة، مقابل 32 فوزا و14 هزيمة للمتصدر فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

وفي مباريات أخرى، فاز غولدن ستايت ووريرز على شيكاغو بولز 116 - 102، ولوس أنجليس كليبرز على ميلووكي باكس 129 - 105، ويوتا جاز على كليفلاند كافالييرز 114 - 75.

وخسر سان انتونيو سبيرز أمام ساكرامنتو كينغز 115 - 132، وبوسطن سلتيكس أمام نيو أورليانز بيليكانز 109 - 115، ونيويورك نيكس أمام ميامي هيت 88 - 98، وهيوستن روكتس أمام ممفيس غريزليز 110 - 120، وأوكلاهوما سيتي ثاندر أمام دالاس مافريكس 106 - 127.

© 2021 AFP