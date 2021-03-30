تصفيات مونديال 2022: ميتروفيتش ينقذ صربيا من فخ أذربيجان

توفيق باباييف ا ف ب/ا ف ب

مهاجم صربيا ألكسندر ميتروفيتش يحتفل بافتتاحه التسجيل في مرمى أذربيجان (2-1) في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى ضمن تصفيات مونديال 2022 في 30 آذار/مارس 2021.

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باكو (أ ف ب)

أنقذ مهاجم فولهام الانكليزي ألكسندر ميتروفيتش منتخب بلاده من فخ مضيفه الأذربيجان بتسجيله ثنائية الفوز 2-1 الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى ضمن تصفيات مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

ومنح ميتروفيتش التقدم لصربيا مبكرا (16)، لكن أذربيجان أدركت التعادل مطلع الشوط الثاني من ركلة جزاء انبرى لها إمين محمدوف بنجاح (59)، قبل أن يسجل عملاق فولهام هدف الفوز لصربيا في الدقيقة 81.

وعزز ميتروفيتش موقعه في صدارة لائحة هدافي التصفيات برصيد خمسة أهداف، بعد ثنائيته في مرمى ضيفته جمهورية إيرلندا (3-2) في الجولة الاولى، وهدفه في مرمى ضيفته البرتغال (2-2) في الجولة الثانية.

كما عزز ميتروفيتش موقعه في صدارة الهدافين التاريخيين لصربيا برصيد 41 هدفا.

وهو الفوز الثاني لصربيا في التصفيات فانفردت بصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام شريكتها السابقة البرتغال التي تحل ضيفة على لوكسمبورغ لاحقا.

في المقابل، منيت أذربيجان بخسارتها الثانية بعد الاولى بشق النفس أيضا أمام مضيفتها البرتغال صفر-1. في الجولة الاولى.

ومنح مهاجم فولهام ميتروفيتش التقدم لصربيا بتسديدة قوية زاحفة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من القائد مهاجم اياكس امستردام الهولندي دوسان تاديتش أسكنها على يسار الحارس شهر الدين محمد علي (16).

ونجحت أذربيجان في إدراك التعادل من ركلة جزاء حصل عليها محمودوف اثر عرقلته من لاعب وسط أينتراخت فرانكفورت الالماني فيليب كوستيتش فانبرى لها بنفسه بيمناه على يسار حارس مرمى رينس الفرنسي بريدراغ رايكوفيتش (59).

وسجل ميتروفيتش هدف الفوز في الدقيقة 81 عندما استغل كرة من لاعب وسط لاتسيو الايطالي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش سددها بيسراه "على الطاير" من حافة المنطقة وأسكنها على يسار الحارس محمد علي.

© 2021 AFP