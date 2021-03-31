الجائحة تؤخر المساواة بين الجنسين جيلا كاملا (المنتدى الاقتصادي العالمي)

تولغا آكمن ا ف ب/ارشيف

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جنيف (أ ف ب)

أرجعت الجائحة سنوات إلى الوراء الجهود المبذولة على صعيد تحقيق المساواة بين الرجال والنساء، وفق ما جاء في تقرير نشر الأربعاء أظهر أن الأزمة ستؤخر لعقود مسار ردم الهوة بين الجنسين.

وأظهرت مجموعة من الدراسات أن جائحة كوفيد-19 أثّرت بشكل أكبر على النساء اللواتي خسرن وظائف بمعدّل أعلى مقارنة بالرجال، وتحمّلن عبئا أكبر على صعيد رعاية الأطفال عندما أغلقت المدارس.

وستكون التداعيات طويلة الأمد وفق توقّعات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي حذر في تقريره حول الفجوة بين الجنسين في العالم أن يتأخر بلوغ الأهداف المحددة على صعيد المساواة بين الجنسين.

وكانت المنظمة التي تجمع عادة النخب العالمية في منتجع التزلّج الشهير في دافوس في سويسرا سنويا، خلصت في تقريرها السابق الذي نشر في كانون الأول/ديسمبر 2019 قبيل بدء الجائحة إلى أن تحقيق المساواة بين الجنسين في ميادين عدة سيستغرق 99,5 عاما.

لكن التقرير هذا العام يتوقّع أن يستغرق تحقيق المساواة 135,6 عاما.

وجاء في بيان للمنتدى أنه "سيتعين على جيل آخر من النساء الانتظار لتحقيق المساواة بين الجنسين".

ويرصد التقرير السنوي للمنظمة ومقرها جنيف التفاوت بين الجنسين في 156 بلدا في أربعة ميادين هي التعليم، والصحة، والفرص الاقتصادية والتمكين السياسي.

© 2021 AFP