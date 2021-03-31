الدوري الأميركي للمحترفين: ناغتس يواصل صحوته وماجيك يفرمل كليبرز

ماتيو ستوكمان غيتي/ا ف ب

نجم دنفر ناغتس جمال موراي خلال المباراة ضد شيكاغو بولز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 19 آذار/مارس 2021.

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لوس انجليس (أ ف ب)

واصل دنفر ناغتس صحوته بفوزه على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية 104-95، فيما فرمل أورلاندو ماجيك انتفاضة مضيفه لوس انجليس كليبرز ثالث الغربية عندما تغلب عليه 103-96 الثلاثاء في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وفرض جمال موراي نفسه نجما في المباراة التي شهدت عودة الجماهير الى ملعب "بال أرينا" في مدينة دنفر بولاية كولورادو، بتسجيله 30 نقطة بينها 5 ثلاثيات من أصل 11 محاولة مع ست متابعات وأربع تمريرات حاسمة وثلاث سرقات للكرة.

وضرب ناغتس بقوة منذ البداية وحسم نتيجة المباراة في ربعها الاول تقريبا بما أنه كسبه بفارق 22 نقطة (44-22) وسعها الى 23 نقطة مع نهاية الشوط الاول (68-45)، وحافظ على تفوقه رغم انتفاضة الضيوف في الربعين الاخيرين (26-20 و24-16 على التوالي.

وساهم مايكل بورتر جونيور والعملاق الصربي نيكولا يوكيتش في الفوز المستحق لناغتس بتحقيق كل منهما لـ"دابل دابل"، حيث سجل الاول 27 نقطة مع 12 متابعة، وأضاف الثاني 21 نقطة مع 10 متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

وهو الفوز الثالث على التوالي لناغتس بعد تغلبه على أتلانتا هوكس الاحد ونيو أورليانز بيليكانز الأسبوع الماضي، فعزز موقعه في المركز الخامس للمنطقة الغربية، فيما مني سيكسرز بخسارته الثانية تواليا والـ15 هذا الموسم.

في المقابل، كان البديل تيريز ماكساي افضل مسجل في صفوف سيكسرز برصيد 13 نقطة، وأضاف توبياس هاريس 12 نقطة والاسترالي بن سيمونز 11 نقطة.

وحضر المباراة أكثر من 4000 مشجع، معظمهم من العاملين في الخطوط الأمامية. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها المشجعون مباراة لناغتس في الدوري منذ اندلاع جائحة "كوفيد-19" العام الماضي.

وتوجه موراي الى الجماهير في تصريح على ارضية الملعب، قائلا إن دعمهم ساعد الفريق لتحقيق الفوز.

واضاف "لقد افتقدناكم كثيرا يا رفاق. أنتم تجلبون طاقة مختلفة تمامًا للمباراة. في كل مرة يتواجد فيها المشجعون في الملعب، أشعر بالحماس قليلاً".

وتابع "عندما ندخل الملعب والجماهير موجودة، نكون فريقا يصعب التغلب عليه. لم نحصل على أفضلية الجمهور على ملعبنا منذ أكثر من عام".

وفي الثانية، أوقف أورلاندو ماجيك سلسلة ست انتصارات لمضيفه لوس انجليس كليبرز عندما تغلب عليه في عقر داره "ستيبلز سنتر" 103-96.

ولم ينفع كليبرز تألق نجمه كواهي لينرد، أفضل مسجل في المباراة برصيد 28 نقطة مع خمس تمريرات حاسمة ومثلها متابعات، لان الكلمة الاخيرة كانت لبدلاء ماجيك حيث تخطى أربعة منهم حاجز 10 نقاط.

وسجل تيرنس روس 15 نقطة، وأوتو بورتر 13 نقطة جونيور، ومحمد "مو" بامبا 12 نقطة ويندل كارتر جونيور 11 نقطة، وكان تشوما أوكيكي الوحيد بين الخماسي الأساسي تخطى حاجز العشر نقاط بتسجيله 18 نقطة.

وفي مباراتين أخريين، فاز فينيكس صنز على أتلانتا هوكس 117-110، وخسر واشنطن ويزاردز امام تشارلوت هورنتس 104-114.

© 2021 AFP