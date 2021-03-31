المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني يعلن الإضراب عن الطعام

كيريل كودريفاتسيف اف ب/ارشيف

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موسكو (أ ف ب)

أعلن المعارض الروسي اليكسي نافالني الأربعاء أنه بدأ إضرابا عن الطعام الى ان يتلقى الرعاية الطبية المناسبة لألم الظهر الحاد وتخدر الساقين اللذين يعاني منهما.

وكان نافالني البالغ 44 عاما والذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة عامين ونصف، قال الاسبوع الماضي إنه يعاني من عصب منضغط يتسبب بتخدر ساقه اليمنى.

وكتب الأربعاء على انستغرام أن ألم الظهر الذي تسبب في السابق بتخدر ساقه اليمني بدأ الآن يتسبب بفقدانه الإحساس ايضا في ساقه اليسرى.

وأضاف "بدأت اضرابا عن الطعام للمطالبة باحترام القانون والسماح لطبيب من الخارج بزيارتي".

وكشف نافالني الاسبوع الماضي ان حراسه يوقظونه "ثماني مرات في الليل" للكشف عليه في زنزانته.

وقال الاربعاء انه بدلا من تأمين العلاج الطبي له تستمر السلطات بتعذيبه بواسطة "الحرمان من النوم".

واعتقل نافالني في روسيا منتصف كانون الثاني/يناير الماضي بعد عودته من المانيا حيث خضع للعلاج بعد تعرضه لمحاولة تسميم بغاز أعصاب في آب/أغسطس، وحمل الكرملين مسؤولية محاولة تسميمه

والشهر الماضي حكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف بتهم احتيال قديمة يقول حلفاؤه والحكومات غربية انها موجهة سياسيا.

© 2021 AFP