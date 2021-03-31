دورة ميامي: ساكاري تنهي سلسلة من 23 انتصاراً لأوساكا وتبلغ نصف النهائي

مايكل ريفز غيتي/ا ف ب

اليونانية ماريا ساكاري خلال مبارتها ضد اليانية ناومي اوساكا في الدور ربع النهائي من دورة ميامي لكرة المضرب في 31 آذار/مارس 2021

إعلان اقرأ المزيد

ميامي (أ ف ب)

أنهت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة 25 عالمياً سلسلة من 23 انتصاراً لليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثانية وأقصتها من الدور ربع النهائي لدورة ميامي لكرة المضرب، ثانية دورات الألف نقطة لدى السيدات، بفوزها عليها الاربعاء 6-صفر و6-4.

وكانت المرة الاولى التي تخسر فيها أوساكا المتوجة في أستراليا المفتوحة الشهر الفائت، مجموعة بستة أشواط نظيفة منذ سقوطها امام الاسبانية سارا سوريبيس تورمو 6-صفر، 6-3 في شباط/فبراير 2020 في "كأس بيلي جين كينغ" المخصصة لمنتخبات السيدات والتي كانت تعرف سابقا تحت مسمى كأس الاتحاد، حيث حققت بعد تلك المباراة بالذات 23 انتصارًا متتاليًا.

وفازت اليونانية بـ26 نقطة في المجموعة الاولى التي أنهتها في غضون 21 دقيقة مقابل ثماني فقط لأوساكا، فيما لم تحقق اليابانية الباحثة عن لقب أول في ميامي أي ضربة رابحة.

نجحت أوساكا حاملة لقب اربع بطولات غراند سلام في التقدم بثلاثة أشواط نظيفة في المجموعة الثانية إلا أن اليونانية عادت من بعيد.

وقالت ساكاري بعد الفوز "أنا سعيدة جدًا...إنها بطلة رائعة، كلنا نعلم ذلك. أنا عاجزة عن التعبير، لا أملك الكلمات".

وعن العوامل التي ساعدتها في مباراة اليوم، قالت ساكاري "الفوز (في ربع النهائي) بعد أن أنقذت ست كرات حاسمة ساعدني كثيرًا"، مضيفة "المحافظة على إرسالي عندما كنت متأخرة 4-1 وكسر إرسالها أيضًا، آمنت بنفسي وسددت كرات جيدة".

وتلتقي ساكاري (25 عاماً) التي خاضت ربع النهائي في ميامي للمرة الأولى في مسيرتها في المربع الذهبي مع الكندية بيانكا أندرييسكو أو سوريبيس تورمو.

وكانت ساكاري عبرت الى نصف النهائي بعد سيناريو جنوني حيث أنقذت ست نقاط حاسمة للمباراة امام الاميركية جيسيكا بيغولا قبل أن تنهيها لصالحها 6-4، 2-6، 7-6 (8/6) بعد ساعتين و38 دقيقة وتبلغ ربع النهائي للمرة الاولى.

وهذا الفوز الثاني لساكاري على حساب اوساكا في خامس مواجهة بينهما مقابل ثلاث للاخيرة.

وحققت اليونانية انطلاقة مدوية للمباراة كاسرة إرسال منافستها ثلاث مرات في المجموعة الاولى قبل أن تنهيها نظيفة. إلا أن بداية المجموعة الثانية شهدت سيناريو مختلفًا حيث كسرت أوساكا إرسال منافستها في الشوط الثاني قبل أن تتقدم بثلاثة أشواط نظيفة.

لكن اليونانية الباحثة عن لقب ثانٍ فقط في مسيرتها الاحترافية لم تستسلم وردت التحية لليابانية في الشوط السابع لتقلص الفارق الى 4-3، قبل أن تكسر إرسال أوساكا مجددًا في الشوط التاسع وتنهي المباراة على إرسالها.

وأنهت ساكاري المباراة مع 22 ضربة رابحة مقابل خمس فقط لأوساكا كانت جميعها في المجموعة الثانية، فيما ارتكبت الاولى 22 خطأ مباشرًا مقابل 23 لليابانية.

© 2021 AFP