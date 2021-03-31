كأس أوروبا: ويفا يسمح بالتبديلات الخمسة

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كأس أوروبا: ويفا يوافق على التبديلات الخمسة في كأس أوروبا 2020 المؤجلة من الصيف الماضي الى المقبل

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لوزان (سويسرا) (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) الاربعاء أنه سيسمح بالتبديلات الخمسة في كأس أوروبا 2020 المؤجلة حتى الصيف المقبل، حيث تواصل اللعبة الشعبية مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقال الاتحاد القاري في بيان إنه اتخذ قرار السماح بالتبديلات الخمسة في كأس أوروبا 2020 "كون القاعدة معتمدة في تصفيات كأس العالم الممتدة من آذار/مارس 2021 حتى آذار/مارس 2022".

وأضاف أن "الأسباب المرتبطة بقاعدة التبديلات الخمسة لا تزال سارية نظراً لجداول المنافسات المحلية والدولية المتأثرة بجائحة كوفيد-19".

وأضاف ويفا أن القاعدة ستعتمد أيضاً في نهائيات (نصف النهائي والنهائي) دوري الأمم الأوروبية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل وفي مباريات ملحق الهبوط في آذار/مارس من العام 2022.

وتم رفع العدد المسموح به في التبديلات من ثلاثة الى خمسة بعد استئناف المنافسات الموسم الماضي إثر توقف قسري بسبب الجائحة، ويُعتمد في دوري الأبطال، الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، وغالبية الدوريات في أوروبا باستثناء الدوري الانكليزي الممتاز ضمن البطولات الخمس الكبرى.

وأتى القرار بسبب الجداول المزدحمة للمنافسات بعد استئنافها، ما من شأنه أن يؤثر على سلامة اللاعبين.

© 2021 AFP