وفاة سبعة حرّاس وسجين اختناقاً داخل حفرة للصرف الصحّي في سجن بالجزائر

فاروق بعطيش ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

قضت محكمة جزائرية مساء الإثنين بسجن الطالب وليد نقيش ستّة أشهر بتهمة "توزيع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".

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الجزائر (أ ف ب)

لقي ثمانية رجال، هم سبعة حرّاس سجن وسجين، حتفهم اختناقاً في سجن بولاية بجاية في شمال شرق الجزائر الأربعاء جرّاء تنشّقهم انبعاثات سامّة أثناء محاولتهم تنظيف حفرة للصرف الصحّي تقع أسفل السجن، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

ونزل الضحايا في الحفرة الواقعة داخل سجن "واد غير" (10 كلم غرب مدينة بجاية عاصمة الولاية) لتنظيفها. ونقلت جثثهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي لبجاية تمهيداً لتشريحها.

وقال زير العدل بلقاسم زغماتي خلال تفقّده عصر الأربعاء موقع الكارثة برفقة وزيري الداخلية كريم بلجود والموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي، "لقد توفي ثمانية أشخاص، هم مسجونٌ وسبعة حراس، اختناقاً بحفرة للصرف الصحّي داخل سجن واد غير".

وأضاف بحسب ما نقلت عنه الوكالة الرسمية أنّه "سيتمّ تحديد حيثيات هذه الحادثة بعد فتح تحقيق ابتدائي حولها".

من جهته قال المدير المحلّي للحماية المدنية فدي نور الدين إنّ "الضحايا الثمانية قد فارقوا الحياة بعد اختناقهم جرّاء انبعاثات كبريت الهيدروجين التي تعدّ غازاً ساماً".

وأضاف أنّ عناصر الحماية المدينة "قاموا بتنظيف الحفرة قبل سحب جثث الضحايا".

وسجن "واد غير" الذي بني على أرض مساحتها 10 هكتارات وافتتح في تشرين الأول/أكتوبر 2010 وتبلغ طاقته الاستيعابية ألف سجين، يقع على بُعد 10 كلم إلى الغرب من مدينة بجاية عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه.

وكانت السلطات شدّدت خلال افتتاحه على أنّه "يفي بالمعايير الحديثة للاحتجاز" ويتمتّع بكل المرافق اللازمة.

© 2021 AFP