الدوري الاميركي للمحترفين: ميلووكي يفسد بداية دراموند مع ليكرز

كيفورك ديانيزيان GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس انتيتوكونمبو (يمين9 يحاول التصدي للاعب لوس انجليس ليكرز مونتريزل هاريل في لقاء الفريقين في الدوري الاميركي لكرة السلة. 31 اذار/مارس 2021

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لوس انجليس (أ ف ب)

افسد ميلووكي باكس خوض جون دراموند اول مباراة رسمية في صفوفه فريقه الجديد لوس انجليس ليكرز بالفوز على الاخير 112-97 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وسجل للفائز جرو هوليداي 28 نقطة واضاف النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو 25 نقطة. وشهدت المباراة مشاركة يانيس الى جانب شقيقيه تاناسيس وكوستاس ليصبحوا ثاني ثلاثة اشقاء يشاركون ضمن مباراة واحدة في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين.

وشهدت المباراة مشاركة اولى لدراموند في صفوف لوس انجليس ليكرز بعد انتقاله الى صفوفه بصفقة حرة بعد تحريره من فريقه السابق كليفلاند كافالييرز قبل ثلاثة ايام. ولم يكمل دراموند المباراة لانه تعرض لاصابة في ابهام قدمه.

واستمر غياب نجمي ليكرز ليبرون جيمس (كاحل) وانتوني ديفيس (ربلة الساق).

وتخلف باكس في نهاية الربع الاول بنتيجة 24-30 لكنه قلب الامور في صالحه في نهاية الربع الثاني ليتقدم بفارق 8 نقاط (57-49).

وانتزع بروكلين نتس صدارة المنطقة الشرقية من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بفوزه على هيوستن روكتس 120-108.

واستغل نتس سقوط فيلادلفيا امام دنفر ناغتس 95-104 قبل 24 ساعة، ليزيحه عن الصدارة بعد ان حقق فوزه ال19 في اخر 23 مباراة.

ولم يكن فوز بروكلين نتس سهلا لانه تخلف في الارباع الثلاثة الاولى قبل ان يحسم الامور في صالحه في الربع الاخير على الرغم من انه خاضه في غياب نجمه جيمس هاردن الذي اصيب بتمدد عضلي في ساقه علما بانه كان يواجه فريقه السابق.

وعلق مدرب بروكلين ستيف ناش على اصابة هاردن بقوله "سنراقب الامر، لكننا واثقون بان الامر (غيابه عن الملاعب) لن يستغرق وقتا طويلا".

وساهم في الفوز كل من كايري ايرفينغ بتسجيله 31 نقطة و12 تمريرة حاسمة، واضاف جو هاريس 28 نقطة، في حين استمر غياب كيفن دورانت لاصابة في الفخذ.

وتعملق السلوفيني لوكا دونتشيتش وقاد دالاس مافريكس الى الفوز على بوسطن سلتيكس 113-108 بتسجيله 36 نقطة بينها 7 رميات ثلاثية.

وكان مافريكس في طريقه الى فوز سهل عندما تقدم على منافسه بفارق 23 نقطة (90-73) في نهاية الربع الثالث لكن سلتيكس قلص الفارق الى اقل من 10 نقاط في الربع الاخير من دون ان ينجح في قلب الامور في صالحه.

اما افضل مسجل في صفوف بوسطن فكان جايسوت تايتوم مع 25 نقطة واضاف جيلين براون وكيمبا ووكر 24 و22 نقطة تواليا.

وفي المباريات الاخرى، فاز فينيكس صنز على شيكاغو بولز 121-116، ويوتا جاز على ممفيس غريزليز 111-107، ومينيسوتا تمبروولفز على نيويورك نيكس 102-101، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على تورونتو رابتورز 113-103، وبورتلاند ترايل بلايزرز على ديترويت بيستونز 124-101، وميامي هيت على انديانا بايسرز 92-87.

© 2021 AFP