رئيس الوزراء اليوناني يزور ليبيا الثلاثاء ويعيد فتح سفارة بلاده

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال الاحتفالات بالذكرى ال200 للثورة اليونانية في اثينا في 24 آذار/مارس 2021.

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اثينا (أ ف ب)

أعلنت الحكومة اليونانية الخميس أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس سيزور ليبيا الثلاثاء ويعيد فتح السفارة اليونانية المغلقة منذ ستة أعوام في طرابلس.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة أريستوتيليا بيلوني للصحافيين إن ميتسوتاكيس سيتوجه إلى طرابلس "لتطبيع وإعادة العلاقات الدبلوماسية".

وسيرافق رئيس الوزراء وزير الخارجية نيكوس ديندياس وسيلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، كما أوضحت بيلوني.

وأضافت أن زيارة ميتسوتاكيس "تؤشر إلى إعادة فتح السفارة اليونانية بشكل فوري".

وكانت السفارة اليونانية في طرابلس أغلقت في تموز/يوليو 2014 حين قامت فرقاطة تابعة للبحرية اليوناني بإجلاء حوالى 200 يوناني وأجانب آخرين من البلد الذي كان يشهد فوضى انذاك.

وتأتي هذه الزيارة فيما تشهد ليبيا تحسنا في الأوضاع مع تعيين حكومة انتقالية نالت في 10 آذار/مارس ثقة البرلمان ومهمتها توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حين حلول الانتخابات المرتقبة في 24 كانون الأول/ديسمبر.

وتحاول ليبيا الخروج من عقد من النزاع منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 حيث كانت تتنازع على السلطة في السنوات الماضية سلطتان متنافستان.

في دليل على تحسن الوضع، أعادت فرنسا في 29 آذار/مارس فتح سفارتها في العاصمة الليبية بعد إغلاقها عام 2014 لدواع أمنية، في مؤشر على العودة التدريجية للاستقرار بعد أعوام من النزاع.

وكان ديندياس زار طبرق في تموز/يوليو 2020 لاجراء محادثات مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح.

وخلال الحرب في ليبيا، ساندت اثينا الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر، بعدما تم توقيع اتفاق بحري عام 2019 عارضته بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فايز السراج.

© 2021 AFP