يوفنتوس يعلن إصابة بونوتشي بكوفيد-19 بعد انتهاء النافذة الدولية

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ميلانو (أ ف ب)

أعلن نادي يوفنتوس ثالث الدوري الإيطالي لكرة القدم الخميس إصابة مدافعه ليوناردو بونوتشي بفيروس كوفيد-19 بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في النافذة الدولية للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وقال نادي السيدة العجوز في بيان إن "بونوتشي خضع لاختبار كوفيد-19 وجاءت النتيجة إيجابية"، مضيفاً أن اللاعب "يخضع للحجر في منزله".

ولفت حامل اللقب في المواسم التسعة الماضية أيضاً إلى أن مدافعه التركي ميريه ديميرال (23 عاماً) أصيب بالجائحة أثناء تواجده مع منتخب بلاده، وعاد إلى تورينو على متن رحلة طبية مصرح بها من قبل السلطات المختصة، ويلتزم الحجر الصحي في فندق النادي.

وسيغيب المدافعان عن مباراة الديربي أمام تورينو السبت ضمن المرحلة 29 من الـ "سيري أ"، علما أن يوفي يحتل المركز الثالث برصيد 55 نقطة مع مباراة أقل، ومتساوياً مع أتالانتا، ومتأخرا بفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر.

وقال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الأربعاء بعد فوز المنتخب 2-صفر على ليتوانيا خلال الجولة الثالثة من التصفيات، إن أربعة من أعضاء الـ"أتسوري" أصيبوا بالفيروس خلال النافذة الدولية، علما أن إيطاليا حققت العلامة الكاملة في النافذة الدولية الاولى بفوزها أيضاً على إيرلندا الشمالية وبلغاريا بالنتيجة ذاتها.

وخضع المنتخب الإيطالي بأكمله للاختبار في صوفيا الاثنين وجاءت النتائج سلبية، لكن أحد العاملين اشتكى الثلاثاء من عوارض خفيفة مصحوبة بالتهاب في الحلق، قبل أن يتم عزله، وعاد إلى إيطاليا حيث جاءت نتيجة اختباره إيجابية.

© 2021 AFP