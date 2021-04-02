الدوري الاميركي للمحترفين: متصدر الشرقية نتس يسقط هورنتس وسيكسرز يطارده

Sarah Stier غيتي/ا ف ب

كان جيف غرين أفضل مسجل في صفوف بروكلن نتس في الفوز على تشارلوت هورنتس مع 21 نقطة في 1 نيسان/ابريل 2021 في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين

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لوس انجليس (أ ف ب)

عزز بروكلين نتس صدارته للمنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين وأصبح أول فريق في منطقته يحقق 20 فوزًا على أرضه هذا الموسم بإسقاطه تشارلوت هورنتس 111-89 الخميس.

وكان جيف غرين أفضل مسجل في صفوف الفائز مع 21 نقطة، فيما أضاف كايري ارفينغ 15 نقطة و11 متابعة، إضافة لـ17 للاندري شاميت و15 لتايلر جونسون من مقاعد البدلاء لصالح نتس الذي فاز بغياب نجمه وهدافه جيمس هاردن.

وعانى هاردن من إصابة في الفخذ الاربعاء وخرج من الربع الاخير قبل أن يعود فريقه من تأخر ويفوز على ناديه السابق هيوستن روكتس.

وقال غرين بعد الفوز "الليلة قمنا بما تحتّم علينا منذ البداية. حدينا من خطورتهم والدفاع (الجيد) أثمر عن هجوم وبهذه الطريقة تمكنا من الفوز".

وتقدم فريق المدرب ستيف ناش الغائب عن صفوفه أيضًا النجم الآخر كيفن دورانت بسبب الاصابة 32-11 مع نهاية الربع الاول أمام زهاء 1700 متفرّج سُمح لهم بالحضور الى ملعب "باركليز سنتر" في نيويورك مع استمرار القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

وخاض لاماركوس ألدريج مباراته الاولى مع نتس بعد أن انضم الى صفوفه منذ بضعة أيام قادمًا من سان انتونيو سبيرز وساهم في 11 نقطة، 9 متابعات وست تمريرات حاسمة.

وقال بعد اللقاء "حاولنا أن نقدم أداءً دفاعيًا جيدًا. حاولت أن أقود ذلك. الليلة كانت جيدة وحاولت أن أجلب هذه الطاقة (الى أرض الملعب)".

كما اضاف بروس براون 14 نقطة لنتس الذي سجل لاعبوه 20 ثلاثية ناجحة من أصل 45 تسديدة.

وأحرز كل من غوردون هايوارد وديفونتي غراهام 14 نقطة لهورنتس مقابل 12 لتيري روزير، فيما اكتفى الفريق بـ17 نقطة في الربع الثالث.

وعزز نتس صدارة الشرقية مع 34 فوزًا و15 خسارة من 49 مباراة، فيما استهل هورنتس رابع ترتيب الشرقية سلسلة من ست مباريات تواليًا خارج ارضه بفوز وخسارة.

- فيلادلفيا في المطاردة -

وبقي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في مطاردة مباشرة لمنافسه في الشرقية بعد أن حقق فوزه الـ33 مقابل 15 خسارة من 48 مباراة، عندما اختتم سلسلة من ست مباريات خارج الديار بفوز على كليفلاند كافالييرز 114-94.

وقال دوك ريفرز مدرب سيكسرز "كانت رحلة هائلة لنا"، في اشارة إلى مباريات فريقه خارج عقر داره.

سجل شايك ميلتون 27 نقطة من دكة البدلاء، هي الاعلى لفريقه ونجح بـ10 تسديدات من أصل 14 محاولة.

أنهى سيث كوري المباراة مع 19 نقطة، بينها خمس ثلاثيات، فيما أضاف دوايت هاورد 18 نقطة و15 متابعة لسيكسرز الذي عاد الى سكة الانتصارات بعد هزيمتين تواليًا منهيًا رحلته خارج ملعبه مع أربعة انتصارات وخسارتين.

وحقق فيلادلفيا فوزه السابع منذ إصابة نجمه الكاميروني جويل إمبيد في ركبته في 12 آذار/مارس مقابل 3 هزائم.

وقال توبياس هاريس "لقد قمنا بعمل جيد في المحافظة على صلابتنا من دون الرجل الكبير".

وكان فيلادلفيا أشار الى أن إمبيد "قريب" من العودة من دون ان يضيف تفاصيل.

وشهدت المباراة عودة كيفن لوف من جانب كافالييرز بعد غيابه عن ثماني مباريات بسبب الاصابة، فسجل 13 نقطة جميعها في الربع الاول.

وفي مباراة أخرى، تفوّق دنفر ناغتس خامس الغربية على لوس انجليس كليبيرز الثالث 101-94.

وتجاوز خمسة لاعبين من ناغتس عتبة العشر نقاط كان أفضلهم الكندي جمال موراي مع 23 و8 متابعات ومايكل بورتر جونيور (20)، ويلي بارتون (19)، مقابل 14 لكل من آرون غوردون والصربي نيكولا يوكيتش الذي أضاف 7 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

وكان كواهي لينارد الأفضل من جانب الفريق الخاسر مع 24 نقطة و12 متابعة لكنها لم تكن كافية لتجنيبه الخسارة الـ18 هذا الموسم.

وسجل تراي يونغ 15 من نقاطه الـ28 في المباراة خلال الشوطين الاضافيين ليقود أتلانتا هوكس لفوز مثير على سان انتونيو سبيرز 134-129، فيما احتاج أيضًا أورلاندو ماجيك الى التمديد لحسم المواجهة امام نيو أورليانز بيليكانز 115-110.

كما تغلب ميامي هيت خامس الشرقية 116-109 على غولدن ستايت ووريورز تاسع الغربية رغم نقاط ستيفن كوري الـ36، وديترويت بيستونز 120-91 على واشنطن ويزاردز.

© 2021 AFP