القوى الدولية وإيران تناقش احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي

جو كلامار ا ف ب/ارشيف

العلم الإيراني أمام مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا في الول من آذار/مارس 2021

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بروكسل (أ ف ب)

تلتقي القوى الدولية وإيران في مؤتمر مرئي الجمعة لمناقشة احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني في تطور رحبت به واشنطن.

وسيشارك ممثلون عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران وهي الدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق رغم انسحاب واشنطن منه، في الاجتماع على ما جاء في بيان للاتحاد الأوروبي.

وأفاد البيان أن "المشاركين سيناقشون احتمال عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (التسمية الرسمية للاتفاق) وكيفية ضمان التطبيق الكامل والفاعل للاتفاق من قبل كافة الأطراف".

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين "بالطبع نرّحب بهذه الخطوة ونعتبرها إيجابية".

وأوضح برايس "نحن على استعداد للسعي للعودة إلى الإيفاء بالتزاماتنا الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة (التسمية الرسمية للاتفاق) بما يترافق مع قيام إيران بالأمر ذاته".

وأشار إلى أن واشنطن تجري محادثات مع شركائها بشأن "الطريقة الأمثل لتحقيق ذلك، بما يشمل سلسلة خطوات أولية متبادلة".

وتابع "ننظر في الخيارات المتاحة للقيام بذلك، بما في ذلك محادثات غير مباشرة من خلال شركائنا الأوروبيين".

وسيشكل لقاء الجمعة أول اجتماع "اللجنة المشتركة" حول الاتفاق النووي الإيراني منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه في كانون الثاني/يناير.

وكان هذا الاتفاق مهددا منذ أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحاب واشنطن منه العام 2018 وردت طهران بعد عام باستئناف أنشطة نووية بشكل تدريجي.

وتطالب طهران واشنطن برفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قبل تراجعها عن الخطوات التي اتّخذتها بالتخلي عن الامتثال الكامل للاتفاق.

وسيرأس المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا الاجتماع الذي سيعقد عبر الإنترنت نيابة عن وزير الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأجرى بوريل جهودا دبلوماسية مكثفة لتنظيم اجتماع الجمعة. ويأمل جمع كل الأطراف حول طاولة المفاوضات سريعا.

وكانت السلطات الإيرانية رفضت اقتراحا بعقد لقاء مباشر مع الأميركيين في إطار اللجنة المشتركة ما يعني أن واشنطن لن تشارك في الاجتماع المقرر الجمعة.

وانسحب ترامب من اتفاق 2015 الذي خفف العقوبات الدولية المفروضة على إيران في مقابل قيود على برنامجها النووي الذي كانت القوى الغربية تخشى من أنه سيؤدي إلى امتلاك الجمهورية الإسلامية للسلاح الذري.

لكن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن تعهّد الانضمام مجددا إلى الاتفاق شرط معاودة طهران احترام التزاماتها التي كانت تخلّت عنها ردا على قرار ترامب.

- العراق -

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أيضا أن الولايات المتحدة منحت العراق تمديدا لاستثنائها من العقوبات المفروضة على طهران ما يسمح لها باستيراد الغاز الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة استهدفت قطاع الطاقة الإيراني في نهاية العام 2018 مع تشديدها العقوبات على إيران إلا أنها منحت بغداد سلسلة من الاستثناءات الموقتة أملا في أن يتخلى العراق تدريجا عن اعتماده على مصادر الطاقة الإيرانية من خلال عقد شراكات مع شركات أميركية.

وأتى التمديد ل120 يوما قبل بدء "الحوار الاستراتيجي "بين واشنطن وبغداد الذي سيجرى اعتبارا من السابع من نيسان/أبريل عبر المؤتمر المرئي.

وقال برايس "هذا التجديد يأخذ في الاعتبار النجاح الذي سجلته الولايات المتحدة والعراق خلال جولتين من حوارنا الاستراتيجي مع بغداد واتفاقات عدة في مجال الطاقة مع الحكومة العراقية أيضا".

وأضاف أن الاتفاقات "ستسمح في نهاية المطاف للعراق بتحسين الاكتفاء الذاتي ونأمل أن يؤدي ذلك إلى وقف اعتماده على إيران".

وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي قال في وقت سابق إن بلاده قد تعود إلى التطبيق الكامل للاتفاق النووي في حال اعتبرت أن واشنطن احترمت كل تعهداتها.

وابرمت إيران الاتفاق في 2015 في فيينا مع كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا باشراف الاتحاد الأوروبي.

ويرمي الاتفاق إلى منع إيران من حيازة السلاح النووي عبر فرض قيود صارمة على برنامجها النووي لحصره بالأطر السلمية والمدنية.

© 2021 AFP