رئيس الوزراء الياباني يلتقي بايدن في واشنطن في 16 الجاري

نيكولا داتيش تصوير مشترك/ا ف ب

رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا في 25 كانون الأول/ديسمبر 2020 في طوكيو

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طوكيو (أ ف ب)

أعلنت الحكومة اليابانية الجمعة أنّ رئيسها يوشيهيدا سوغا سيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض في 16 نيسان/أبريل الجاري، في قمّة ستجعل منه أول زعيم أجنبي يلتقي سيّد البيت الأبيض وجهاً لوجه منذ تسلّم الرئيس الديموقراطي مهامه.

وكانت وسائل إعلام يابانية قالت في بادئ الأمر إنّ القمّة ستُعقد الأسبوع المقبل، لكنّ المتحدّث باسم الحكومة كاتسونوبو كاتو قال للصحافيين إنّه تقرّر عقدها في 16 نيسان/أبريل لكي يتسنّى للجانبين التحضير لها كما ينبغي.

وسوغا (72 عاماً) خلف في أيلول/سبتمبر الفائت شينزو آبي الذي استقال من منصبه لدواعٍ صحيّة، في حين أنّ بايدن الذي تسلّم منصبه في 20 كانون الثاني/يناير لم يلتق حتى اليوم أيّ زعيم أجنبي وجهاً لوجه واقتصرت كل اجتماعاته مع قادة العالم على لقاءات افتراضية بسبب جائحة كوفيد-19.

وأوضح المتحدّث باسم الحكومة اليابانية أنّ زيارة سوغا إلى واشنطن تندرج في إطار "تعزيز التحالف الياباني-الأميركي" والتعاون من أجل أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ "حرّة ومفتوحة"، مشيراً إلى أنّها ستوفّر الفرصة لمناقشة التحدّيات المرتبطة بفيروس كورونا والتغيّر المناخي بالإضافة إلى ملفّي الصين وكوريا الشمالية.

وتأتي القمّة المرتقبة في أعقاب زيارة قام بها وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان أنتوني بلينكين ولويد أوستن إلى اليابان في آذار/مارس، وحذّر خلالها البلدان الصين من أيّ محاولة "للإكراه" أو"لزعزعة الاستقرار" في المنطقة.

وبحسب المتحدّث باسم الحكومة اليابانية فإنّ سوغا سيغتنم زيارته إلى الولايات المتحدة لتوجيه دعوة إلى بايدن لحضور أولمبياد طوكيو الذي سينطلق في 23 تمّوز/يوليو، بعدما أرجئ سنة بسبب الجائحة.

© 2021 AFP