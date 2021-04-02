مقتل ثلاثة لاجئين روهينغا إثر حريق في مخيم في بنغلادش

منيز الزمان ا ف ب

طفلة من الروهينغا تحمل الماء بتاريخ 25 آذار/مارس 2021 إلى مركز إيواء مؤقت حيث انتقلت بعدما اندلع حريق في مخيم للاجئين في كوكس بازار

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كوكس بازار (بنغلادش) (أ ف ب)

أسفر ثاني حريق يندلع في مخيّمات اللاجئين الروهينغا في بنغلادش في غضون أقل من أسبوعين عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل الجمعة، على ما أفادت الشرطة.

واندلع الحريق في متجر في مخيم كوتوبالونغ، حيث يقيم أكثر من 600 ألف لاجئ من الروهينغا، في ساعة مبكرة قبل أن يمتد سريعا إلى سبعة متاجر قريبة.

وقتل ثلاثة شبان يبلغون من العمر 13 إلى 22 عاما كانوا نائمين في أحد المتاجر، وفق ما أفادت الشرطة ومسؤولون في جهاز الإطفاء.

وفي 22 آذار/مارس، أودى حريق مدمّر بحياة 15 شخصا من الروهينغا وأدى إلى تشرّد نحو 50 ألفا.

كذلك أثار حريقان كبيران اندلعا هذا العام القلق حيال ظروف السلامة في المخيّمات حيث يعيش نحو مليون من اللاجئين المسلمين منذ فروا من الحملة الأمنية العسكرية في بورما المجاورة على مدى السنوات الأخيرة.

وقال رئيس جهاز الإطفاء المحلي إمداد الحق إنه كان الحريق الأخير ليكون كارثيا لو لم تتم السيطرة عليه، على اعتبار أن السوق قريبة من عشرات آلاف المساكن العشوائية المصنوعة من الخيزران والمشمّع حيث يقيم معظم أفراد الروهينغا.

وذكر إمداد الحق أن خمسة أشخاص كانوا نائمين في متجر لبيع الملابس عندما اندلع الحريق. وصرّح "تمكّن اثنان منهم من الفرار لكن البقية وهم ثلاثة علقوا في حمام داخل المتجر".

وترجح الشرطة أن يكون الحريق نجم عن عطل كهربائي فيما لا يزال التحقيق جاريا لكشف أسباب حريق 22 آذار/مارس الذي أتى على 10 آلاف مسكن عشوائي.

© 2021 AFP