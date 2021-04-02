منظمات غير حكومية تريد توعية الروس على تجاوزات بلادهم في سوريا

دليل سليمان ا ف ب/AFP

قوات روسية تقوم بدورية مع قوات تركية في حقول نفط في محافظة الحسكة بشمال شرق سوريا قرب الحدود التركية في 4 شباط/فبراير 2021.

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موسكو (أ ف ب)

دعت عدة مجموعات مدافعة عن حقوق الانسان في تقرير نشر الجمعة، الروس الى أخذ العلم بالتجاوزات التي ارتكبتها بلادهم منذ التدخل العسكري في سوريا.

هذا التقرير وهو الأول لمنظمات غير حكومية روسية مخصص للنزاع السوري، نشر في الذكرى العاشرة للحرب في هذا البلد بهدف تسليط الضوء على ضحايا العمليات العسكرية الروسية، وهو موضوع يعد من المحرمات في وسائل الإعلام الموالية للكرملين.

ونتائج هذا التقرير تناقض الخطاب الرسمي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يقول إن جيشه يخوض معركة لانقاذ نظام الرئيس السوري بشار الاسد من "ارهابيين".

والتدخل الروسي في سوريا أدى الى تغيير مسار الحرب لكن الثمن كان سقوط العديد من الضحايا المدنيين كما اعتبر التقرير الذي أعدته أبرز منظمة غير حكومية روسية "ميموريال" مع عدة منظمات أخرى.

والنص الواقع في مئتي صفحة يستشهد باكثر من 150 شاهدا على أحداث في سوريا.

وقالت هذه المنظمات إن "الغالبية الساحقة ممن تحدثنا معهم لا يرون أن روسيا منقذة وإنما كقوة أجنبية مدمرة ساهم تدخلها العسكري والسياسي في تقوية مجرم الحرب على رأس بلادهم".

وأضاف النص أن "بعض الذين ردوا على الاسئلة كشفوا أنهم هم أو أقاربهم كانوا ضحايا القصف الروسي". وحث التقرير موسكو على إجراء تحقيقات مستقلة في القصف الذي قام به جيشها في سوريا ودفع تعويضات للضحايا.

لم يتمكن معدو التقرير من دخول سوريا لكنهم استجوبوا سوريين فروا من الحرب، في لبنان والأردن وتركيا وألمانيا او روسيا.

الوثيقة التي استغرق إعدادها عامين، تتهم موسكو بارتكاب تجاوزات عبر قصف مدنيين بشكل عشوائي أو مساندة نظام متهم بارتكاب فظاعات مثل استخدام أسلحة كيميائية أو استخدام سلاح التجويع ضد مدن محاصرة.

وقالت سيدة من سكان حي الوعر الذي كان معقلا للمعارضة في حمص (شرق) وخضع لحصار بين 2013 و 2016 ، إنه "بعد ستة أشهر من بدء القصف الروسي، كان هناك عدد ضحايا أكثر مما سجل خلال عامين من القصف السوري". وتزن هذه المرأة حاليا 33 كلغ.

وقال معدو التقرير إنهم يريدون أن يقرأ أكبر عدد ممكن من الروس تقريرهم وأن "يدركوا مسؤولياتهم في ما حصل باسمهم في سوريا".

وأضافوا "نشعر بالمرارة والخجل في الوقت نفسه من الطريقة التي ينظر بها السوريون الذين قابلناهم إلى الروس".

© 2021 AFP