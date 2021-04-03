إيهياناتشو يجدد عقده مع ليستر سيتي حتى 2024

أولي سكارف تصوير مشترك/ا ف ب

سجل إيهياناتشو 12 هدفًا هذا الموسم رافعًا رصيده الى 32 في 117 مباراة مع ليستر سيتي في جميع المسابقات.

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لندن (أ ف ب)

جدد المهاجم النيجيري كيليتشي إيهياناتشو المتألق في الآونة الاخيرة السبت عقده مع ليستر سيتي ثالث ترتيب الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم حتى العام 2024.

سجل ابن الـ24 عامًا تسعة أهداف في المباريات التسع الاخيرة التي شارك فيها مع فريقه في جميع المسابقات، حيث ساهم في حفاظ ليستر على مركزه الثالث في الدوري وبلوغه نصف نهائي الكأس المحلية على حساب مانشستر يونايتد بتسجيله هدفين في الفوز 3-1.

أحرز اللاعب الذي وصل من مانشستر سيتي في العام 2017 والذي يلتقيه لاحقًا اليوم في الدوري، خمسة أهداف في ثلاث مباريات في الـ"برمير ليغ" في آذار/مارس ما منحه جائزة أفضل لاعب في الشهر.

وقال الدولي النيجيري في حديث مع الموقع الرسمي لبطل انكلترا عام 2016 "لا يمكنني أن أصف ما أشعر به. أنا متحمس، أنا سعيد، أنا متأثر. إنها لحظة عظيمة وأنا سعيد أن ليستر سيتي قدم لي عقدًا جديدًا".

وتابع "كانت فترة جيدة هنا. لم تكن سهلة لكن الاشخاص هنا لطفاء...المكان أشبه بالعائلة وآمل أن أبقى هنا لسنوات عدة".

سجل إيهياناتشو 12 هدفًا هذا الموسم رافعًا رصيده الى 32 قي 117 مباراة مع ليستر سيتي في جميع المسابقات.

وقال المدرب الايرلندي الشمالي براندن رودجرز "أعتقد أننا نرى لاعبًا صغيرًا في أفضل مستوياته. بإمكاني التحدث فقط عن العامين اللذين كنت خلالهما هنا، ولكنه لطالما عمل وطمح من أجل أن يصبح لاعبًا أفضل".

وتابع "يتمتع بشخصية رائعة في الفريق، يبتسم دائمًا ويلعب جيدًا في أي دور أطلبه منه".

© 2021 AFP