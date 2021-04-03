الدوري الاميركي: رابتورز يسقط ووريرز بفارق 53 نقطة محققًا أكبر انتصار في تاريخه

ستايسي ريفير غيتي/ا ف ب

احتفل الكاميروني باسكال سياكام بعيده الـ27 ممطرًا سلة غولدن ستايت ووريورز بـ36 نقطة ليساهم في أكبر فوز في تاريخ تورونتو رابتورز

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لوس انجليس (أ ف ب)

حقق تورونتو رابتورز حامل اللقب عام 2019 أكبر انتصار في تاريخ مشاركاته في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين وألحق بغولدن ستايت ووريرز ثالث أسوأ هزيمة في تاريخه، عندما تفوق عليه بفارق 53 نقطة وبنتيجة 130-77 الجمعة.

واحتفل الكاميروني باسكال سياكام بعيده الـ27 ممطرًا سلة ووريورز بـ36 نقطة، الاعلى له هذا الموسم، ليلحق بووريرز المنقوص من نجميه ستيفن كوري ودرايموند غرين المصابين ثالث أسوأ هزيمة في تاريخه والسادسة في آخر سبع مباريات.

وقال ستيف كير مدرب ووريرز بعد المباراة "لقد رأيتم ما حصل. لقد تم تدميرنا. ليس هناك الكثير لأقوله. إنه أمر مهين لجميع المعنيين".

دخل رابتورز الى المباراة إثر معاناة كبيرة حيث حقق فوزه الثاني فقط في مبارياته الـ15 الاخيرة واضعًا حد لسلسلة من اربع هزائم متتالية في المركز الحادي عسر في المنطقة الشرقية.

وقال سياكام بعد المباراة "الخسارة ليست أمر جميل، وأي شيء يرفع المعنويات هو أمر جيد".

وأُعلن عن غياب كوري قبل ساعات من صافرة البداية بسبب إصابة في أسفل الظهر، بعد أن غاب عن خمس مباريات سابقة قبل أن يعود في آخر مواجهتين، فيما خسر ووريورز جهود غرين قبل فترة قصيرة من اللقاء بسبب إصابة في إصبعه.

وقال كير "أعتقد أنه بدون ستيف ودرايموند، افتقدنا لقائد عندما ساءت الامور. لم نظهر رغبة في الصراع الذي كنا بحاجة إليه للخروج من القاع".

وسجل رابتروز 51 نقطة أكثر من ووريرز في الربعين الثاني والثالث وهو أكبر فارق نقاط في ربعين خلال مباراة في تاريخ الدوري.

وبعد أن وصل الفارق في إحدى المراحل الى 61 نقطة، أصبح غولدن ستايت حامل اللقب أعوام 2015، 2017 و2018 رابع فريق في آخر 25 عامًا يتأخر بفارق 60 نقطة في مباراة في الدوري.

ويعاني ووريرز من أزمة خسارة الكرة "تورن أوفر" هذا الموسم حيث خسرها في 21 مناسبة في المباراة أثمرت عن 30 نقطة لرابتورز في المقلب الآخر.

وأردف كير "بصفتك مدربًا، تحاول قيادة فريقك في الموسم بأفضل طريقة ممكنة. لذلك هناك أوقات للمرح وأوقات للفرح، وهناك أوقات للحديث الجاد وأخرى للبحث عن الروح. هذا هو الوقت للبحث عن الروح بالتأكيد".

وتفوق رابتورز 35-16 في الربع الثاني و46-14 في الثالث ليتقدم 108-56 مع نهايته.

في مكان آخر، سجل العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكومبو 47 نقطة مسددًا 18 رمية ناجحة من 21 محاولة، إضافة الى 12 متابعة ليقود ميلووكي باكس ثالث الشرقية للفوز 127-109 على بورتلاند ترايل بلايزرز.

© 2021 AFP