بطولة إسبانيا: ريال مدريد ثانياً موقتاً قبل استحقاقه الأوروبي

غابريال بويز ا ف ب/ا ف ب

لاعب ريال مدريد ماركو أسنسيو يحتفل بعد افتتاحه التسجيل في مرمى إيبار في المرحلة 29 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في 3 نيسان/أبريل 2021

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مدريد (أ ف ب)

حقق ريال مدريد انتصاره الثالث توالياً في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على ضيفه إيبار 2-صفر، وتقدم للمركز الثاني موقتاً في منافسات المرحلة 29 السبت.

ويدين النادي الملكي بانتصاره إلى ماركو أسنسيو الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 41، فيما أضاف المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الثاني (73).

وتقدم ريال للمركز الثاني موقتا بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة، بفارق نقطة عن غريمه برشلونة المتراجع للثالث بانتظار مباراته أمام ضيفه بلد الوليد الإثنين، وذلك قبل "الكلاسيكو" المنتظر بينهما في المرحلة 30.

كما ضيق الريال الخناق على "جاره" اللدود أتلتيكو المتصدر الذي يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر أمام إشبيلية الرابع الأحد، مقلصا الفارق إلى ثلاث نقاط.

وحقق رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان فوزهم الثالث تواليا في الدوري بعد إلتشي 2-1 وسلتا فيغو 3-1 (قبل النافذة الدولية)، والرابع تواليا في مختلف المسابقات قبل استحقاقه الاوروبي أمام ليفربول الانكليزي في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

ومنح الفوز على إيبار دفعة معنوية لـ"لوس بلانكوس" قبل الكلاسيكو المنتظر أمام برشلونة، خصوصاً أن النادي الملكي حقق فوزه التاسع في مبارياته الـ 11 في مختلف المسابقات، في سجل خال من الهزيمة خلال هذه السلسلة، وتحديدا منذ 30 كانون الثاني/يناير 2021.

وتميل الأرقام لصالح ريال حيث التقى مع إيبار 14 مرة في "الليغا"، لم يفز منها نادي الباسك سوى مرة واحدة، مقابل 12 مرة للنادي الملكي وتعادل يتيم.

ولم يتمكن إيبار الذي يصارع للبقاء في دوري الاضواء ولم يفز منذ 3 كانون الثاني/يناير 2021، من أن يستفيد من واقع أن ريال، وبرغم امتلاكه لأفضل سجل في الدوري لفريق خارج أرضه، إلا انه سقط ثلاث مرات في ملعبه.

وافتقد الـ "لوس بلانكوس" لجهود دانيال كارفاخال وسيرخيو راموس والبلجيكي إدين هازار للإصابة، فيما اعتمد المدرب زيدان على دفاع ثلاثي مع الفرنسي فيرلان مندي على الرواق الايسر، تاركا مواطنه رافايل فاران ولاعب الوسط الالماني توني كروس على مقاعد البدلاء.

على ملعب "الفريدو دي ستيفانو"، استعان حكم المباراة بتقنية حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" لإلغاء هدفين للريال، بداية للمهاجم بنزيمة (5) وثم أسنسيو (36) بداعي التسلل في الحالتين كلتيهما، فيما نابت العارضة عن حارس إيبار الصربي ماركو دميتروفيتش بعد تسديدة من ركلة حرة مباشرة لأسنسيو (21).

وكانت المحاولة الثالثة ثابتة، حيث افتتح الاخير التسجيل بعدما اعترض البرازيلي كاسيميرو الكرة في وسط الملعب ومررها إلى لاعب الوسط الاسباني، فتخلص من المدافع المخضرم أنيتز أربيا (33 عاما) وسدد كرة لولبية من حافة المنطقة سكنت الشباك (41).

وهو الهدف الرابع لأسنسيو في "الليغا" هذا الموسم.

مع بداية الشوط الثاني، تابع أسنسيو استعراضه فسدد كرة لولبية بالقدم اليسرى من خارج المنطقة صدها الحارس دميتروفيتش بيده اليسرى وحولها ركنية (53).

وأجرى زيدان تبديلات لتنشيط فريقه فأخرج في الدقيقة 61 الكرواتي لوكا مودريتش وأسنسيو، ودفع بكروس والمهاجم البرازيلي رودريغو بدلا منهما، ثم في الدقيقة 68 أخرج إيسكو والبرازيلي مارسيلو وأدخل بدلا منهما سيرخيو أريباس والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وتدخل الـ"في أيه آر" مرة ثالثة لإلغاء هدف البرازيلي كاسيميرو بداعي التسلل على زميله أريباس (71)، قبل أن يسجل بنزيمة هدف الحسم برأسية قوية بعدما ارتقى عاليا لكرة عرضية من فينيسيوس جونيور على الجهة اليسرى (73).

ورفع الهداف الفرنسي رصيده إلى 18 هدفا في الدوري هذا الموسم، قبل أن يريحه مواطنه زيدان باخراجه في الدقيقة 80 وإدخال الدومينيكاني ماريانو دياز بدلا منه.

وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية، حاول إيبار تسجيل هدف الشرف بتسديدة داخل المنطقة من الياباني تاكاشي إينوي، إلا أن حارس ريال البلجيكي تيبو كورتوا تصدى للكرة ليحافظ على نظافة شباكه (88).

-ثلاثية مورينو-

في مباراة ثانية، قاد المهاجم الدولي جيرارد مورينو فريقه فياريال للفوز على مضيفه غرناطة 3-صفر.

وسجل إبن الـ 28 عاماً أهداف فريقه في الدقائق 9 و60 من ركلتي جزاء و18.

ورفع مورينو عدد أهدافه إلى 19 في الدوري، متساويا مع مهاجم أتلتيكو مدريد الاوروغوياني لويس سواريس في المركز الثاني، وبفارق 4 أهداف عن متصدر الترتيب نجم وقائد برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي (23).

وتابع مورينو تألقه داخل المستطيل الأخضر، بعدما كان سجل هدفاً، اثر دخوله بديلا لمهاجم يوفنتوس الإيطالي ألفارو موراتا، من ثلاثية منتخب بلاده في مرمى كوسوفو 3-1 ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وحقق فياريال فوزه الحادي عشر هذا الموسم مقابل 13 تعادلا و5 هزائم، وصعد للمركز الخامس موقتا برصيد 46 نقطة.

وهو الفوز الثالث توالياً لنادي "الغواصات الصفراء" في "الليغا" والخامس تواليا في مختلف المسابقات، منذ خسارته الاخيرة أمام فالنسيا 1-2 في المرحلة 26.

وتحضر فياريال بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الاوروبي الخميس عندما يقابل في ربع نهائي مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" مضيفه دينامو زغرب الكرواتي.

ويلعب لاحقاً أوساسونا مع خيتافي.

© 2021 AFP