بطولة فرنسا: ليل يفوز على سان جرمان وينفرد بالصدارة

فرانك فيف ا ف ب/ا ف ب

لاعبو ليل يحتفلون بالفوز على باريس سان جرمان في المرحلة 31 من الدوري الفرنسي في "بارك دي برانس" في 3 نيسان/أبريل 2021

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موناكو (أ ف ب)

انفرد ليل بصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على مضيفه حامل اللقب باريس سان جرمان 1-صفر، في قمة المرحلة 31 السبت.

ويدين ليل بفوزه إلى مهاجمه الكندي جوناثان دافيد صاحب هدف فك الارتباط مع نادي العاصمة (20)، فيما شهدت المباراة طرد البرازيلي نيمار في أول مباراة يخوضها أساسياً منذ شهرين بعد غيابه عن الملاعب بسبب الاصابة.

وعزز ليل صدارته برصيد 66 نقطة بفارق 3 نقاط عن وصيفه سان جرمان، المهدد من ليون الرابع الذي يحل ضيفا لاحقا على لنس، فيما دخل موناكو الثالث موقتا منافسا شرسا على اللقب بعدما رفع رصيده إلى 62 نقطة بفوزه العريض برباعية نظيفة على ضيفه متز.

ولم يسبق لنادي العاصمة أن خسر على ملعبه أمام ليل في المواجهات الـ 21 الاخيرة بينهما، مع 13 فوزا مقابل 8 تعادلات، في حين تعود آخر خسارة له أمام ليل إلى 20 نيسان/أبريل 1996 بهدف نظيف.

وهي الخسارة الثالثة تواليا لسان جرمان على أرضه في "ليغ1" (بعد موناكو صفر-2 ونانت 1-2)، في أسوأ سلسلة له في "بارك دي برانس" في النخبة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2012 حين تعرض لخسارتين توالياً.

وتعتبر هذه الخسارة صفعة معنوية لرجال المدرب الارجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو قبل الوعد الثأري في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني الفائز عليه في نهائي الموسم الماضي.

وخاض سان جرمان اللقاء من دون لاعب وسطه الإيطالي ماركو فيراتي لاصابته بفيروس كورونا، والبرتغالي دانيلو بيريرا ولافان كورزاوا والارجنتيني ماورو إيكاري للإصابة.

ودفع بوكيتينو بالبرازيلي نيمار أساسيا للمرة الاولى منذ شهرين بعد كان خاض 30 دقيقة أمام ليون في المرحلة السابقة قبل النافذة الدولية، إلى جانب الارجنتيني أنخل دي ماريا والفرنسي كيليان مبابي والإيطالي مويز كين.

وسجل مبابي هدفه الـ 100 في الدوري خلال المرحلة السابقة (قبل النافذة الدولية)، وبات في سن الـ 22 عاما و91 يوما أصغر لاعب في تاريخ الـ "ليغ1" يحقق هذا الانجاز.

في المقابل، إفتقد ليل للثلاثي البرتغالي ميغيل روتشا والتركي زكي تشيليك ومواطنه يوسف يازيجي، علما أن الاخيرين غابا بسبب اصابتهما بفيروس كورونا.

وعاد ليل إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين تواليا أمام سان جرمان بالذات بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية، وعلى أرضه أمام نيم 1-2 في المرحلة 30 من الدوري قبل النافذة الدولية.

وكان رجال المدرب كريستوف غالتييه تربعوا على قمة الدوري في خلال 12 أسبوعاً قبل أن يتخلوا عنها في الاسبوع 30 بالخسارة أمام نيم.

وبخلاف منافسه، لم يعد ليل على ارتباط بأي موعد أوروبي بعدما خرج من الدور الـ32 لمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" على يد أياكس أمستردام الهولندي بخسارته في إجمالي المباراتين 2-4.

هدد سان جرمان مرمى ضيفه بعد 15 دقيقة من صافرة بداية الشوط الاول بتسديدة بالقدم اليسرى من مبابي تصدى لها الحارس مايك مانيان، قبل أن يباغت ليل مضيفه ويفتتح التسجيل بعد تمريرة عرضية أرضية من جوناثان إيكوني داخل المنطقة، وصلت إلى الكندي دافيد الذي سيطر على الكرة وسدد بالقدم اليمنى فاصطدمت بلاعب من سان جرمان وخدعت الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس (20)، في اول تسديدة لليل بين الخشبات الثلاث في هذا الشوط.

وهو الهدف العاشر لدافيد في الـ "ليغ1" هذا الموسم.

ووقف الحارس مانيان سدا منيعا أمام هجمات سان جرمان وانقذ تسديدة كين (27)، قبل أن يتابع استعراضه في الشوط الثاني أمام نيمار (61). وبدوره، كان نافاس حاسماً أمام تسديدة المهاجم المخضرم براق يلماز صاحب ثلاثية تاريخية في مباراة الفوز على هولندا 4-2 في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وطرد الحكم مهاجم سان جرمان نيمار ومدافع ليل البرتغالي تياغو دجالو بعد احتكاك بينهما تحصلا بسببه على البطاقة الصفراء الثانية لكل منهما (90).

-رباعية موناكو-

صعد موناكو موقتاً الى المركز الثالث في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه برباعية نظيفة على ضيفه متز.

ويتمتع فريق المدب الكرواتي نيكو كوفاتش بأفضل سجل على أرضه في الـ "ليغ1" حيث حقق انتصاره العاشر مقابل 5 تعادلات وهزيمة، كما حافظ على نظافة شباكه للمباراة السابعة تواليًا.

وافتتح موناكو الباحث عن لقب اول في الدوري منذ العام 2017 التسجيل من ركلة جزاء نفذها الاسباني المخضرم سيسك فابريغاس تخصل عليها المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش إثر عرقلة من الحارس (50).

وأضاف الألماني كيفن فولاند الثاني (52)، رافعًا رصيده الى 14 هدفًا في الدوري هذا الموسم، ووسام بن يدر الذي دخل بديلا ليوفيتيتش الهدف الثالث (77)، ليضيف هدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء (89).

ورفع بن يدر رصيده إلى 15 هدفاً في الدوري هذا الموسم.

© 2021 AFP