بطولة ألمانيا: شتوتغارت يبقي على آماله بالعودة الى الساحة القارية

توماس كيينزله ا ف ب

لاعبو شتوتغارت يحتفلون بعد التسجيل في مرمى بريمن خلال لقاء الفريقين في الدوري الالماني لكرة القدم، شتوتغارت، جنوب غرب المانيا، في 4 نيسان/ابريل 2021

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برلين (أ ف ب)

أبقى شتوتغارت على آماله بالعودة الى الساحة القارية للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014، وذلك بفوزه المتأخر على ضيفه فيردر بريمن 1-صفر الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين شتوتغارت بتأكيده تفوقه على بريمن في ملعبه حيث لم يذق الأخير طعم الفوز منذ شباط/فبراير 2013 (4-1)، الى هدية من المدافع السويدي للضيوف لودفيك أوغوستينسون الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الوقت القاتل عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (81).

ورفع شتوتغارت الذي تعود مشاركته القارية الأخيرة الى موسم 2013-2014 حين انتهى مشواره في "يوروبا ليغ" عند الدور الفاصل ولم يصل حتى الى دور المجموعات، رصيده الى 39 نقطة في المركز السابع بفارق أربع نقاط عن باير ليفركوزن السادس الفائز السبت على شالكه 2-1.

ويتأهل سادس الدوري الألماني الى الدور الفاصل لمسابقة "يوروبا ليغ"، فيما يتأهل الخامس مباشرة الى دور المجموعات، على غرار بطل مسابقة الكأس.

أما بالنسبة لبريمن، فأهدافه بعيدة كل البعد عن المشاركة القارية بل ما يريده هو الاقتراب من منطقة الأمان وتجنب الهبوط، إذ يحتل حالياً المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة وبفارق سبع نقاط عن المركزين السادس عشر (يخوض صاحبه ملحق فاصل مع ثالث الدرجة الثانية) والسابع عشر (يهبط مباشرة بصحبة الثامن عشر الأخير).

وسيتراجع شتوتغارت الى المركز الثامن في حال فوز اونيون برلين على جاره هرتا برلين لاحقاً في مواجهة أخرى بين طامح بالمشاركة القارية ومنافس يبحث عن تجنب الهبوط.

© 2021 AFP