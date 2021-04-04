دورة ميامي: هوركاش يتوج أسبوعاُ رائعاً باحرازه اللقب

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ميامي (أ ف ب)

توج البولندي هوبرت هوركاش اسبوعا رائعا باحرازه لقب بطل دورة ميامي الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب بفوزه على الايطالي يانيك سينر 7-6 (7-4) و6-4 في المباراة النهائية اليوم الاحد.

وحقق هوركاش (24 عاما) المصنف 37 عالميا المفاجأة تلو الاخرى في هذه البطولة لا سيما بعد تغلبه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامسا في ربع النهائي ثم الروسي الصاعد اندري روبليف الثامن في نصف النهائي.

واللقب هو الأكبر في مسيرة هوركاش والثالث بالمجمل بعد ونستون سالِم عام 2019 وديلراي بيتش مطلع العام الحالي.

وقال هوركاش "انا سعيد للغاية. شعرت بالتوتر عندما نجح منافسي في العودة الى اجواء المباراة في المجموعة الثانية من خلال ضرباته الامامية القوية. انا سعيد للغاية لانني منعته من النجاح في قلب الامور في صالحه".

وسيدخل هوركاش الى ناد اللاعبين الـ20 الاوائل للمرة الاولى في مسيرته في التصنيف الجديد للاعبي كرة المضرب المحترفين.

ضرب هوركاش بقوة في مطلع المباراة فتقدم على منافسه 3-صفر لكن الايطالي ابن الـ19 عاماً الذي حقق نتائج لافتة منذ مطلع العام الحالي، نجح في استعادة توازنه ليفرض جولة فاصلة حسمها البولندي.

وتقدم هوركاش 4-صفر في المجموعة الثانية وقلص الايطالي النتيجة الى 4-3 لكن الكلمة الاخيرة كانت للبولندي الذي فاز بالمباراة في مدى ساعة و43 دقيقة.

وغاب عن الدورة ابرز نجوم الكرة الصفراء وابرزهم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا والاسباني رافايل نادال والسويسري المخضرم روجيه فيدرر، في حين شارك الروسي دانييل مدفيديف لكنه خرج بشكل مفاجىء في ربع النهائي على يد الاسباني روبرتو باوتيستا اغوت.

© 2021 AFP