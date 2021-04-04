رقم قياسي عالمي في سباق نصف الماراتون للكينية تشيبنغيتيتش

جون سيبلاي تصوير مشترك/ا ف ب

العداءة الكينية روث تشيبنغيتيتش خلال مشاركتها في ماراتون لندن في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2020.

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باريس (أ ف ب)

حطمت العداءة الكينية روث تشيبنغيتيتش الأحد الرقم القياسي العالمي لسباق نصف الماراتون للسيدات بتسجيلها ساعة وأربع دقائق وثانيتين في اسطنبول.

وحسنت بطلة العالم في سباق الماراتون في الدوحة عام 2019، الرقم القياسي العالمي لنصف الماراتون (21,0975 كل) بنحو نصف ثانية ماحية الرقم السابق وهو ساعة وأربع دقائق و31 ثانية والذي كان بحوزة الإثيوبية أبابيل ييشانيه منذ شباط/فبراير 2020 في الإمارات العربية المتحدة.

وتقدمت تشيبنغيتيتش (26 عاما) على الاثيوبية ياليمزيرف ييهيويالاو (1,4:40 ساعة) والكينية الاخرى هيلين أوبيرى (1,4:51 لساعة).

وهي المرة الثالثة التي تحرز فيها تشيبنغيتيتش المركز الاول في نصف ماراتون اسطنبول الدولي بعد عامي 2017 و2019.

وهي المرة الأولى التي تنهي فيها ثلاث عداءات سباق نصف الماراتون تحت 65 دقيقة.

ولدى الرجال، كان المركز الاول من نصيب الكيني كيبيووت كاندي، حامل الرقم القياسي العالمي، بقطعه المسافة بزمن 59 دقيقة و35 ثانية امام مواطنه جيوفري كاموورور (59,38 دقيقة).

وكان كاندي حطم الرقم القياسي العالمي لسباق نصف الماراتون في السادس من كانون الاول/ديسمبرالماضي في مدينة فالنسيا الاسبانية بزمن 57,32 دقيقة، ماحيا رقم مواطنه كاموورور (58,1 دقيقة) سجله في 15 ايلول/سبتمبر 2019 في كوبنهاغن.

© 2021 AFP