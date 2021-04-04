وصول أول دفعة من لقاحات كوفيد-19 إلى ليبيا

محمود تركية ا ف ب/ارشيف

رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة متحدثا في افتتاح "المؤتمر الوطني لجائحة كورونا" في طرابلس في 13 آذار/مارس 2021

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طرابلس (أ ف ب)

أعلن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الأحد وصول أولى دفعات لقاحات كوفيد-19 إلى ليبيا، وتتضمن أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي.

وقال رئيس الحكومة في تغريده عبر حسابه على تويتر "أول الغيث قطرة (...)، تمكنا من توريد أول دفعة من لقاح كورونا، على أن تصل باقي الشحنات تباعاً".

ودعا الدبيبة الليبيين إلى "التسجيل في منظومة التطعيم". وهي منظومة الكترونية حكومية أطلقت مؤخراً بهدف قيد أسماء الراغبين في تلقي اللقاح.

بدوره، أكد محمد حمودة المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، بأن الشحنة الأولى هي من لقاح سبوتنيك-في الروسي.

وبلغ عدد الجرعات التي وصلت من اللقاح الروسي 101,250 جرعة، بحسب وزارة الصحة.

بلغ إجمالي الإصابات في ليبيا بكوفيد 162,294 إصابة تعافى منهم 149,238 مريضًا، وتم تسجيل 2737 وفاة.

وتعهد الدبيبة الذي عين رئيساً للوزراء في الخامس من شباط/فبراير عبر حوار سياسي ليبي برعاية الأمم المتحدة وتولى مهامه الشهر الماضي، بأن يكون ملف توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا على رأس أولويات حكومته الجديدة.

كما ينتظر من الحكومة الجديدة توحيد مؤسسات الدولة بعد عقد من النزاع والفوضى والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حين حلول الانتخابات المرتقبة في 24 كانون الأول/ديسمبر.

© 2021 AFP