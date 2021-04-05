الدوري الأميركي للمحترفين: كليبرز يحسم "ديربي" لوس أنجليس أمام ليكرز

كاتلين مولكاهي غيتي/غيتي عبر ا ف ب

نجم فريق لوس أنجليس كليبرز كواهي لينارد يحاول تمرير الكرة برغم اعتراض دنيس شرودر من لوس أنجليس ليكرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في 4 نيسان/أبريل 2021

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لوس انجليس (أ ف ب)

انتهى "ديربي" مدينة لوس أنجليس لصالح كليبرز الفائز على حامل اللقب ليكرز 104 - 86، فيما ألحق شيكاغو بولز الخسارة الثانية تواليا بضيفه بروكلين نتس ثاني المنطقة الشرقية من دون نجمه جيمس هاردن 115-107، الاحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في لوس أنجليس وعلى ملعب "ستايبلس سنتر" خلف أبواب موصدة أمام الجماهير (سيسمح لها بالدخول بدءا من 15 الشهر الحالي)، انتهى "ديربي" المدينة بفوز كليبرز على ليكرز المفتقد لجهود الثلاثي "الملك" ليبرون جيمس بسبب اصابة في الكاحل الأيمن، أنتوني ديفيس (ربلة الساق ووتر العرقوب) والوافد الجديد أندري دروموند (اصبع القدم).

ولم يشكّل ليكرز عبئا كبيرا على كليبرز الذي انهى سلسلة من خسارتين توالياً للعودة إلى سكة الانتصارات وتعزيز مركزه الثالث في المنطقة الغربية بفوزه الـ 33 مقابل 18 هزيمة.

وتألق في صفوف الفائز كواهي لينارد مع 19 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات حاسمة، وأضاف بول جورج 16 و7 متابعات. فيما كان ماركوس موريس أبرز المسجلين في الفريق مع 22 نقطة و7 متابعات.

وتغلب ماركوس على شقيقه التوأم ماركيف لاعب ليكرز الذي بدأ أيضاً المباراة اساسيا، من دون أن يتمكن من تسجيل أكثر من 9 نقاط في الخسارة الـ 19 لفريقه التي جعلته يتخلى عن المركز الرابع في المنطقة الغربية لصالح دنفر ناغتس الفائز على أورلاندو ماجيك 119 - 109.

وفي المباراة الثانية، حاول نتس قلب الطاولة على بولز بعدما تأخر بفارق 17 نقطة في الربع الرابع الاخير، إلا أن المهمة كانت شاقة بالرغم من الجهود التي بذلها كايري إيرفينغ بتسجيله 24 نقطة و15 تمريرة حاسمة، إلاّ أن البعض عاب عليه قلة دقته في التسديدات (12 من 27).

وفي ظل غياب هاردن أفضل اللاعبين في نتس بسبب آلام في أوتار الركبة اليمنى، ساهم الوافدان الجديدان المخضرمان بلايك غريفين (تحرّر من عقده مع ديترويت بيستونز) ولاماركوس ألدريدج (سان أنتونيو سبيرز سابقا) باضافة 10 و11 نقطة توالياً.

واجه بولز، اللعب الفردي لضيفه باسلوب لعب جماعي، فسجّل لاعبوه الخمسة الذين دفع بهم المدرب اساسيين على أرض الملعب، ثلاثة أرباع النقاط (89) فبرز زاك لافين (25 نقطة)، فيما فرض المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش نفسه سريعا منذ وصوله من أورلاندو ماجيك مع 22 نقطة إلى جانب 13 متابعة.

وحقق بولز فوزه العشرين في المركز العاشر في المنطقة الشرقية، مقابل 28 هزيمة.

وفي مباريات اخرى، فاز أتلانتا هوكس على غولدن ستايت ووريرز 117 - 111، وبوسطن سلتيكس على تشارلوت هورنتس 116 - 86. فيما خسر هيوستن روكتس أمام نيو أورليانز بيليكانز 115 - 122، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية أمام ممفيس غريزليز 100 - 116.

© 2021 AFP