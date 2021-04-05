بوتين يوقع قانونًا يسمح له بالبقاء رئيسًا لولايتين إضافيتين

ميخائيل كليمنتييف سبوتنيك/اف ب/ارشيف

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة بمناسبة يوم قوات الحرس الوطني في موسكو في 27 آذار/مارس 2021

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موسكو (أ ف ب)

أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين موافقته النهائية على قانون يسمح له بالبقاء رئيسا لولايتين إضافيتين كل منها من ست سنوات، مانحا نفسه إمكان البقاء في السلطة حتى عام 2036.

ووقع بوتين البالغ 68 عاما والذي يحكم روسيا منذ أكثر من عقدين الإثنين القانون وفق نسخة نُشرت على الموقع الالكتروني الحكومي المخصص للمعلومات القانونية.

اقترح بوتين هذا التعديل العام الماضي ضمن حزمة إصلاحات دستورية وافقت عليها غالبية الروس في استفتاء جرى في تموز/يوليو. وصادق المشرّعون الشهر الماضي على القانون.

يسمح القانون لفلاديمير بوتين بالترشح للانتخابات بعد انتهاء ولايته الحالية، وهي الثانية على التوالي، عام 2024.

وانتخب رجل روسيا القوي رئيسا عام 2000 وخدم لولايتين امتدت كل منهما أربعة أعوام. وخلفه في المنصب حليفه ديمتري مدفيديف عام 2008، وقد اعتبر نقاد أن تلك حيلة للالتفاف على حدّ الولايتين الرئاسيتين.

ووقّع مدفيديف أثناء توليه الرئاسة قانونا يمدد الولاية الرئاسية إلى ستّة أعوام اعتبارا من الانتخابات التالية.

عاد بوتين إلى الكرملين عام 2012، وفاز بدورة ثانية عام 2018.

وينتقد معارضو الرئيس القانون الجديد، معتبرين أنه تمهيد لبقائه في المنصب "مدى الحياة".

© 2021 AFP