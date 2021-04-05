تسجيل أعلى مستوى من الإصابات بكوفيد منذ أربعة أشهر في إيران

عطا كناري ا ف ب/ارشيف

إيرانيون يتسوقون في بازار تجريش في طهران في 17 آذار/مارس 2021 قبل عيد النوروز

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طهران (أ ف ب)

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الاثنين أن عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بلغ أعلى مستوياته منذ أربعة أشهر في البلاد، وأن العاصمة طهران وُضعت في حالة تأهب قصوى.

صارت مدينة طهران في التصنيف "الأحمر"، وهو أعلى مستوى خطر وبائي لا يسمح خلاله سوى بالأنشطة الاقتصادية التي تعتبر ضرورية والمتصلة بالأغذية والصحة وغيرها.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري إنه في الساعات الأربع والعشرين الماضية، سُجلت 13890 إصابة مؤكدة جديدة في مراكز الاختبار في جميع أنحاء البلاد.

وهذا أكبر عدد من الإصابات منذ 4 كانون الأول/ديسمبر (13922)، وهو قريب لأعلى حصيلة سجلت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر (14051).

ارتفع أيضا عدد الوفيات جراء كورونا إلى 172، وهو الأعلى منذ 23 كانون الأول/ديسمبر.

احتفل الإيرانيون بعيد نوروز، رأس السنة الفارسية، في 21 آذار/مارس. ومن المعتاد أن يشهد الأسبوعان المواليان له تنقل الإيرانيين في أنحاء البلاد وتبادل الزيارات العائلية.

© 2021 AFP