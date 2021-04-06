برشلونة يعلن خضوع كوتينيو لجراحة ثانية وطبيب البرازيل يؤكد غيابه عن كوبا أميركا

باو بارينا ا ف ب/ا ف ب

لاعب وسط برشلونة الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو خلال تعرضه لاصابة في المباراة ضد ايبار في الدوري الاسباني في كامب نو ف 29 كانون الأول/ديسمبر 2020.

إعلان اقرأ المزيد

برشلونة (أ ف ب)

أعلن برشلونة ثاني الدوري الاسباني لكرة القدم مساء الإثنين، أن لاعب وسطه الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو خضع لعملية جراحية ثانية ناجحة في الركبة اليسرى، ما سيحتم ابتعاده عن الملاعب لفترة أطول، فيما أكد طبيب المنتخب روديغو لاسمار غيابه عن مسابقة كوبا أميركا هذا الصيف.

وكتب برشلونة في صفحته على تويتر أن كوتينيو "كان يعاني من كيس في ركبته اليمنى، وتم إجراء عملية جراحية ناجحة له من قبل (جراح وطبيب منتخب البرازيل رودريغو) لاسمار، تحت اشراف فريق الخدمات الطبية في النادي. سيغيب كوتينيو عن الملاعب على أن يحدد تجاوبه مع العلاج مدى استعداده (للعودة)".

وكان النادي الكاتالوني أكد الاسبوع الماضي أن كوتينيو العائد الى صفوفه بعد موسم 2019-2020 قضاه مع بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة، سافر إلى بلاده لتلقي العلاج من إصابة في غضروف ركبته اليسرى تعرض لها في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام إيبار في الدوري، وخضع حينها لعملية جراحية، قبل أن يحتاج مجددا لعملية ثانية بسبب عدم تجاوبه مع العلاج.

ولم يكشف برشلونة عن الوقت الذي سيحتاج كوتينيو للتعافي، لكن لاسمار استبعده فعليًا لبقية الموسم.

وقال لاسمار لموقع "غلوبو سبورت" البرازيلي "أستطيع أن أقول إنه لن يتعافى في الوقت المناسب لمسابقة كوبا أمريكا" المؤجلة من العام 2020 الى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد وتحديدا في الفترة بين 13 حزيران/يونيو و10 تموز/يوليو في الارجنتين وكولومبيا.

وأضاف "لقد خضع بالفعل لعملية جراحية مرتين في برشلونة، لكن كانت هناك حاجة لعملية جراحية جديدة لإزالة كيس".

وكان كوتينيو لعب أساسيا في مباريات منتخب بلاده في النسخة الاخيرة لكوبا أميركا عام 2019 والتي توج بلقبها على أرضه.

وبحسب بعض وسائل الإعلام، يبحث برشلونة عن شارٍ لابن الـ 28 عاما برغم إدراك النادي الاسباني صعوبة المهمة كون كوتينيو لم يلعب منذ كانون الاول/ديسمبر 2020.

وارتبط اسم لاعب ليفربول الانكليزي السابق بعدة أندية، مع إمكانية العودة إلى الـ"برميرليغ".

ولعب كوتينيو 90 مباراة لصالح برشلونة، سجل خلالها 24 هدفا، منها 3 في هذا الموسم.

© 2021 AFP