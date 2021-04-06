بطولة إيطاليا: يوفنتوس يلاقي نابولي على وقع شبح فقدان اللقب

ألبرتو بيتسولي ا ف ب/ارشيف

أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس في مواجهة يوفنتوس مع كالياري ضمن الدوري الايطالي في 14 آذار/مارس 2021

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روما (أ ف ب)

لن يحتفظ يوفنتوس بلقبه في الدوري الإيطالي لكرة القدم مرة عاشرة تواليا إلا اذا حدثت معجزة، لكن مدرّبه الشاب أندريا بيرلو يحاول انقاذ تذكرة التأهل إلى دوري ابطال اوروبا عندما يستقبل نابولي في مباراة مؤجلة الاربعاء.

وكانت مباراة الفريقين في تشرين الاول/اكتوبر بمثابة بروفة اختبار لجاهزية الطرفين من اجل المنافسة على اللقب. لكن عدم حضور نابولي بسبب حالات فيروس كورونا في صفوفه، تلاه نزاع قضائي بعد تخسير الفريق الجنوبي، انتهى بتأجيل المباراة ستة أشهر.

ويملك الفريقان مهمة واضحة تقتضي بحجز مقعد بين الاربعة الاوائل للتأهل إلى دوري الابطال. يتساويان راهنا في المركز الرابع مع 56 نقطة من 28 مباراة، فيما يبدو انتر الاوفر حظا لحصد لقبه الاول منذ 2010 لامتلاكه 68 نقطة في الصدارة.

ويتنافس يوفنتوس ونابولي ايضا مع ميلان الثاني (60 من 29 مباراة) وأتالانتا (58 من 29) على مقاعد دوري الابطال.

وكان نابولي قد تفوّق على السيدة العجوز 1-صفر بركلة جزء لمهاجمه لورنتسو إنسينيي في 13 شباط/فبراير الماضي، في مباراة ضمن دور الاياب.

قال بيرلو الذي يواجه موقفا صعبا في موسمه الاول بعد خلافة ماوريتسيو سارّي المقال من منصبه "هذه مباراة نهائية، لأننا مجبرون على الفوز للبقاء على مقربة من المتصدرين".

وعندما تواجه الطرفان في شباط/فبراير، كان يوفنتوس يمتلك افضلية معنوية على الفريق الجنوبي، إذا كان قد توج بلقب الكأس السوبر المحلية أمام نابولي بالذات (2-صفر)، تأهل لنهائي مسابقة الكأس (ضد أتالانتا في أيار/مايو) ولم يكن قد أقصي بعد من ثمن نهائي دوري البطال أمام بورتو البرتغالي (1-2 و3-2 بعد التمديد).

وفي الدوري، كان لا يزال ضمن السباق منطقيا مع طرفي مدينة ميلانو، إنتر وميلان.

لكن منذ الخسارة على ملعب دييغو مارادونا، تراجعت نتائج يوفنتوس في الدوري أمام أندية متواضعة (فيرونا وتورينو وبينيفينتو)، ليترك إنتر محلقا في الترتيب، علما بان هذا الاخير أيضا يخوض الاربعاء مباراة مؤجلة ضد ضيفه ساسوولو التاسع حيث يبحث لاعبو المدرب أنتونيو كونتي عن حصد فوزهم العاشر تواليا.

وبهذا الايقاع، حتى التأهل الى دوري الابطال ليس مضمونا ليوفنتوس، ليقف أمام نهاية حقبة بعد هيمنته الكاسحة على الدوري منذ 2011 بالاضافة الى نكسة مالية في ظل تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.

- تكهنات حول المستقبل -

وبعد تكهنات حول مستقبل نجم الفريق وهدافه المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ينتهي عقده في 2022، تتطرق الصحف الايطالية الى حالة المدرب بيرلو الذي كان استقدامه بمثابة خطوة جريئة من عائلة أنييلي المالكة للنادي.

لم يعد الحديث عن اقالة المدرب البالغ 41 عاما محرّما في أروقة بيانكونيري، فيما يقف غريمه الاربعاء وزميله السابق في خط الوسط جينارو غاتوزو في موقع مختلف.

فبعد بداية موسم صعبة، نجح مدرب نابولي بالتغلب على صعوبات عديدة، خصوصا اصابات اللاعبين، اذ استعاد قوته الهجومية مع البلجيكي دريس مرتنس والنيجيري فيكتور أوسيمهن، ما ادى الى حصد خمسة انتصارات في آخر ست مباريات.

وسيكون لاعب الوسط المشاغب سابقا امام امتحان جديد لتعميق جراح زميله السابق بيرلو.

ويغيب عن يوفنتوس لاعب وسطه الدولي فيديريكو برنارديسكي بعد انضمامه الثلاثاء إلى لائحة المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد أفراد المنتخب الإيطالي الذين التقطوا العدوى إلى ستة، بعد التحاقهم للمشاركة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وظهرت عوارض كورونا على العديد من اللاعبين الدوليين لمنتخب إيطاليا باشراف المدرب روبرتو مانشيني خلال النافذة الدولية.

وقد تم حينها تأكيد اصابة خمسة لاعبين هم: ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، ماركو فيراتي وأليساندرو فلورنتسي (باريس سان جرمان الفرنسي)، فينتشينتسو غريفو (فرايبورغ الالماني) والحارس أليسيو كرانيو (كالياري).

© 2021 AFP