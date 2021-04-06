كأس أوروبا 2020: الاتحاد الألماني يحث ميونيخ على السماح بحضور المشجعين

سفن هوب تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

اقيمت المباريات دون جماهير على ملعب اليانز ارينا منذ اذار/مارس 2020

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برلين (أ ف ب)

حث الاتحاد الالماني لكرة القدم السلطات الصحية في ميونيخ على السماح بحضور المشجعين في ملعب أليانز أرينا لمباريات كأس أوروبا 2020 المؤجلة حتى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا، قبل الموعد النهائي للاتحاد الأوروبي (ويفا) للمدن المستضيفة المحدّد يوم الاربعاء.

قال نائب رئيس الاتحاد الالماني راينر كوخ لوكالة سيد التابعة لفرانس برس "أدعو مدينة ميونيخ وحكومة بافاريا الإقليمية إلى بذل كل جهد لتقدم سيناريو صلب يسمح، على الأقل، بحضور جزئي للمباريات في ميونيخ".

ومن المقرر ان تستضيف ميونيخ مباريات في دور المجموعات لمواجهات ألمانيا ضد فرنسا (15 حزيران/يونيو)، البرتغال (19 حزيران/يونيو) والمجر (23 حزيران/يونيو) بالاضافة الى ربع النهائي في 2 تموز/يوليو.

وفي آذار/مارس الماضي، أوضح رئيس ويفا السلوفيني ألكسندر تشيفيرين أنه لا يريد إقامة مباريات "داخل أبواب موصدة" في كأس أوروبا.

لكن الجماهير لا تزال ممنوعة من حضور المباريات في ملعب اليانز ارينا التابع لنادي بايرن ميونيخ، منذ آذار/مارس 2020 بسبب البروتوكول الصحي في بافاريا.

ومنح الاتحاد الاوروبي المدن الـ12 المضيفة حتى الاربعاء لتقديم مقترحاتها الصحية، للسماح على الاقل لأعداد قليلة من الجماهير بدخول الملاعب.

وتواجه المدن التي تفشل في ضمان حضور المشجعين خطر نقل المباريات الى مدن أخرى.

وعلى غرار المدن الـ11 الأخرى، أكد مسؤولو ميونيخ لوكالة سيد ان بافاريا ازالت العقبة الرسمية الاولى وتقدّمت بأفكار حول قبول جزئي للجماهير قبل انتهاء مهلة الاتحاد الاوروبي.

قالت المدينة في بيان الثلاثاء "أي سيناريو يمكن تنفيذه في نهاية المطاف سيعتمد على الجائحة الراهنة في حزيران/يونيو أو تموز/يوليو تواليا".

© 2021 AFP