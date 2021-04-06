كأس أوروبا 2020: الاتحاد الالماني يؤكد بقاء لوف مدرباً للمانشافت في النهائيات

اينا فاسبندر ا ف ب

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برلين (أ ف ب)

سيبقى يواكيم لوف مدرباً لمنتخب المانيا في نهائيات كأس أوروبا 2020 المقررة خلال الصيف المقبل على الرغم من الخسارة التاريخية التي تكبدها المانشافت أمام مقدونيا الشمالية 1-2 في التصفيات الأوروبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022، كما أعلن رئيس الاتحاد الالماني لكرة القدم فريتس كيلر الثلاثاء في مقابلة لصحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار.

ويواجه لوف (61 عاماً) ضغوطات كبيرة منذ ان سقط فريقه سقوطا مدويا امام اسبانيا صفر-6 في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضمن دوري الامم الاوروبية، في حين كانت الخسارة الاخيرة امام مقدونيا الشمالية المتواضعة الاولى للمانشافت في تصفيات المونديال منذ 20 عاماً، وتحديداً منذ سقوط مدو اخر أمام انكلترا 1-5 في ميونيخ عام 2001.

وعانى المنتخب الالماني من عدم ثبات في المستوى منذ خروجه المذل من الدور الاول لمونديال روسيا 2018 باحتلاله المركز الاخير في مجموعة ضمت السويد والمكسيك وكوريا الجنوبية.

وسيترك لوف منصبه رسمياً مع نهاية كأس اوروبا المقررة من 11 حزيران/يونيو الى 11 تموز/يوليو المقبلين، بعد 15 عاماً على دكة المدربين مع المانشافت.

وقال رئيس الاتحاد الالماني كيلر لـ "بيلد": "المباراة المخيبة ضد مقدونيا الشمالية لم تغير أي شيء في ما يتعلق بمخططاتنا".

واضاف "سيقوم +جوغي+ لوف وفريقه بتحليل كل شيء للتوصل الى استنتاجات وتحقيق النجاح في نهائيات كأس اوروبا".

وادت الخسارة الاخيرة الى تراجع المانيا في المجموعة العاشرة الى المركز الثالث برصيد 6 نقاط بالتساوي مع مقدونيا الشمالية، وبفارق 3 نقاط عن أرمينيا المتصدرة، لتتعالى الاصوات المطالبة برحيل المدرب قبل النهائيات القارية، وكان أبرزها لفيليكس ماغات الذي قاد فولفسبورغ الى لقب الدوري الالماني عام 2009 الذي قال "من الواضح اننا في حاجة الى تغيير وليس بعد فترة معينة بل الان على المدى القصير".

بيد أن الاتحاد الالماني يصر بأنه ليس مستعجلاً لاختيار خليفة لوف الذي عين مدرباً بعد نهائيات مونديال ألمانيا عام 2006 خلفاً ليورغن كلينسمان، علما بأن لوف كان مساعداً للاخير في النهائيات العالمية.

وقال المدير الرياضي في منتخب المانيا أوليفر بيرهوف "خطتي تكمن في اقتراح خليفة (للوف) على مقربة من اقامة النهائيات القارية".

واشار بيرهوف بانه سيجري محادثات اضافية "في الاسابيع المقبلة" بشأن اختيار المدرب الجديد للمنتخب الالماني حيث يبرز اسم المدير الرياضي في لايبزيغ حاليا رالف رانغنيك من بين المرشحين.

© 2021 AFP