كأس فرنسا: موناكو يلحق بباريس سان جرمان الى ربع النهائي

إعلان اقرأ المزيد

موناكو (أ ف ب)

لحق موناكو بباريس سان جرمان الى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه متز 5-4 بركلات الترجيح (الوقت الاصلي صفر-صفر) الثلاثاء في موناكو.

وواصل المدرب الكرواتي لنادي الامارة نيكو كوفاتش سجله الرائع في مسابقات الكؤوس، فمنذ بداياته في البوندسليغا مع أينتراخت فرانكفورت وبعد بايرن ميونيخ حقق 22 فوزا في 23 مباراة في مسابقات الكؤوس الوطنية: 19 من أصل 20 في ألمانيا (خسارة واحدة كانت مع فرانكفورت أمام بوروسيا دورتموند) و3 من أصل 3 في فرنسا.

وكان باريس سان جرمان أول المتأهلين الى ربع النهائي عندما تغلب على ليل 3-صفر في 17 آذار/مارس الماضي في مباراة مقدمة عن دور الـ16 بسبب مشاركته في مسابقة دوري ابطال اوروبا حيث سيحل ضيفا على بايرن ميونيخ الالماني الاربعاء في ذهاب ربع النهائي.

ويستكمل الدور ثمن النهائي الاربعاء بلقاءات سيدان من الدرجة الوطنية الثانية مع أنجيه، وروميلي فاليير من الوطنية الثانية مع لو بوي من الدرجة ذاتها، وسومور من الوطنية الثالثة مع تولوز من الدرجة الثانية، وكانيه من الوطنية الثانية مع بولوني-سور-مير من الوطنية الاولى، وفولتيغور شاتوبريان من الوطنية الثانية مع مونبلييه، على ان يختتم الخميس بلقاء ريد ستار من الوطنية الاولى وليون.

© 2021 AFP