الحكم على 22 عسكريا سابقا بالسجن مدى الحياة في إطار محاكمات محاولة الانقلاب في تركيا (محام)

شرطة مكافحة الشغب امام مقر المحكمة في سنجان قرب انقرة قبل صدور الحكم في قضية محاولة الانقلاب الفاشلة، في 7 نيسان/ابريل 2021.

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انقرة (أ ف ب)

أعلن محام للرئاسة التركية لوكالة فرانس برس أن محكمة في أنقرة أصدرت الأربعاء أحكاما بالسجن مدى الحياة على 22 عسكريا سابقا لدورهم في محاولة الانقلاب العام 2016 ضد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وهؤلاء العسكريون السابقون جزء من مجموعة من 497 مشتبها فيهم وقد خدموا بغالبيتهم في الحرس الرئاسي. وهم يحاكمون على صلة بمحاولة الانقلاب.

وكانت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أشارت في وقت سابق الى أربعة أحكام فقط بالسجن مدى الحياة.

وأدين المشتبه بهم بعدة تهم لا سيما محاولة قلب النظام الدستوري.

وأخذت النيابة عليهم أيضا انهم اقتحموا القناة العامة "تي ار تي" وارغموا الصحافيين على بث بيان الانقلابيين وكذلك مهاجمة المقر العام لهيئة الأركان.

في تشرين الثاني/نوفمبر حكم على 337 شخصا بينهم ضباط وطيارون بالسجن مدى الحياة في ختام المحاكمة الرئيسية المرتبطة بمحاولة الانقلاب هذه التي نفذت في 15 تموز/يوليو 2016.

بين الأشخاص المحكومين خصوصا طيارون قصفوا عدة مواقع رمزية في العاصمة أنقرة مثل البرلمان وضباط ومدنيون أداروا الانقلاب من قاعدة أكينجي العسكرية.

من جانب آخر، حكم على 60 شخصا بعقوبات سجن مختلفة فيما تمت تبرئة 75 شخصا في ختام محاكمة مثل فيها حوالى 500 متهم أمام القضاء.

وأوقعت محاولة الانقلاب رسميا 251 قتيلا، باستثناء الانقلابيين وأكثر من ألفي جريح. وهذا الحدث الذي أثار صدمة في تركيا أدى الى حملة تطهير واسعة النطاق ودفع بالرئيس اردوغان الى توسيع سلطاته.

وتتهم انقرة الداعية عبد الله غولن بتدبير الانقلاب. وينفي غولن وهو حليف سابق للرئيس التركي، يقيم في الولايات المتحدة أي ضلوع له في هذه المسألة.

© 2021 AFP