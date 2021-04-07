الدوري الأميركي للمحترفين: نتس يستعيد دورانت ويخسر هاردن 10 أيام

آل بيلو غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

يواجه هاردن خطر الغياب عشرة ايام عن فريقه بروكلين نتس في دوري ان بي ايه

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نيويورك (أ ف ب)

يتوقع أن يعود اللاعب كيفن دورانت نجم بروكلين نتس إلى ملاعب دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين هذا الاسبوع بعد إبلاله من الاصابة، لكن زميله النجم الآخر جيمس هاردن يواجه خطر الغياب عشرة أيام، بعد تعرّضه لإصابة عضلية بفخذه الايمن بحسب ما أعلن فريقه.

وأعلن نتس الثلاثاء أن مشاركة دورانت "محتملة" ضد نيو اورليانز بيليكانز الاربعاء، لتكون مباراته الاولى منذ 13 شباط/فبراير.

لكن الإعلان عن عودة دورانت تزامن مع تأكيد غياب هاردن لاكثر من مباراة بسبب الاصابة.

قال نتس في بيان "خضع جيمس هاردن لتصوير بالرنين المغناطيسي في وقت سابق اليوم كشف عن إصابته بإجهاد في عضلات فخذه الايمن".

اضاف "سيتابع هاردن عملية التأهيل ثم يجري تقييم إصابته بعد عشرة أيام".

وتم إخراج هاردن، المكنى "اللحية"، من الملعب بعد أربع دقائق فقط من فوز نتس على نيويورك نيكس الاثنين بعد معاناته من آلام في فخذه. وكان اللاعب البالغ 31 عاما عائدا الى صفوف فريقه بعد غيابه مبارتين للسبب عينه.

وقال مدرب نتس الكندي ستيف ناش إنه سحب هاردن من مباراة الاثنين كإجراء احترازي "يتوجب علينا حمايته، الامر مخيب جدا لجيمس ولكن لا يمكننا المخاطرة به إذا كنا قادرين على عدم القيام بذلك. اعتقدت أن القرار الصحيح هو عدم المخاطرة".

وأردف "شعر بشيء لذا سنعتمد جانب الحذر. لا يوجد أي مؤشر على انها اصابة لفترة طويلة"، خاتماً "علينا فقط أن نمضي يوماً بعد يوم ونراقب ونأمل ألاّ تكون فترة طويلة".

وانضم هاردن إلى صفوف نتس في كانون الثاني/يناير الماضي في صفقة ضخمة ليلتحق بالنجمين دورانت وكايري إيرفينغ. ويتساوى نتس في صدارة المنطقة الشرقية للدوري مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز برصيد 35 فوزا و16 خسارة.

© 2021 AFP