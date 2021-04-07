بايدن يعرب عن دعمه للأردن في اتصال مع الملك عبدالله الثاني

خليل مزرعاوي اف ب/ارشيف

صورة من الارشيف تعود الى العام 2016 وتجمع الرئيس الاميركي جو بايدن يوم كان نائبا للرئيس والعاهل الاردني عبدالله الثاني في عمان

إعلان اقرأ المزيد

واشنطن (أ ف ب)

اعرب الرئيس الاميركي جو بايدن عن دعمه للاردن الاربعاء خلال اتصال هاتفي مع الملك عبدالله الثاني، وذلك بعد بضعة ايام على ازمة غير مسبوقة اتُّهم فيها ولي العهد السابق الامير حمزة وآخرون.

وقال البيت الابيض في بيان إن "الرئيس جو بايدن تحدث اليوم الى الملك الاردني عبدالله الثاني للتعبير عن الدعم الاميركي القوي للاردن والتشديد على اهمية قيادة عبدالله الثاني بالنسبة الى الولايات المتحدة والمنطقة".

واضاف انهما "ناقشا معا العلاقات الثنائية الوطيدة بين الاردن والولايات المتحدة والدور المهم للاردن في المنطقة والتعاون الثنائي في مجالات عدة سياسية واقتصادية وامنية".

وكرر بايدن خلال المكالمة دعمه لحل الدولتين بين اسرائيل والفلسطينيين بهدف وضع حد للنزاع في الشرق الاوسط، وهو مبدأ تبناه المجتمع الدولي لوقت طويل قبل ان ينقلب عليه الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب.

ووجه العاهل الأردني الأربعاء رسالة الى مواطنيه بعد خمسة أيام على أزمة شغلت الأردن الذي يحيي بعد أيام مئويته الأولى، مؤكدا ان "الفتنة وئدت".

واتهمت الحكومة الأردنية الأحد ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصًا آخرين من الحلقة المحيطة به بالتورط في مخطط "لزعزعة أمن الأردن واستقراره". ووُضع في الإقامة الجبرية.

لكن العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني اكد في رسالته التي بثها التلفزيون الرسمي أن "الأمير حمزة اليوم مع عائلته في قصره وتحت رعايتي".

© 2021 AFP