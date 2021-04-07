بطولة إيطاليا: إنتر ميلان يواصل زحفه بثبات نحو لقبه الاول منذ 2010

ايزبيلا بونوتو ا ف ب/ا ف ب

مهاجم إنتر ميلان الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو يحتفل بافتتاحه التسجيل في مرمى ساسوولو (2-1) في مباراة مؤجلة من الدوري الايطالي في السابع من نيسان/أبريل 2021.

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روما (أ ف ب)

واصل إنتر ميلان زحفه بثبات نحو اللقب التاسع عشر في تاريخه والأول منذ 2010 بفوزه المستحق على ضيفه ساسوولو 2-1 الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل المهاجمان الدوليان البلجيكي روميلو لوكاكو (10) والارجنتيني لاوتارو مارتينيس (67) هدفي إنتر، فعزز الاول موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين برصيد 21 هدفا، ورفع الثاني غلته الى 15 هدفا، فيما سجل العاجي حامد جونيور تراوريه الهدف الوحيد للضيوف (85).

وهو الفوز العاشر على التوالي لإنتر والـ22 هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 71 نقطة موسعا الفارق الى 11 نقطة بينه وبين جاره ميلان شريكه في المركز الثاني على لائحة الاندية الاكثر تتويجا باللقب (18 لكل منهما) بفارق 18 لقبا خلف يوفنتوس.

ولم يخسر إنتر منذ سقوطه امام مضيفه سمبدوريا 1-2 في السادس من كانون الثاني/يناير في المرحلة 16.

- يوفنتوس يستعيد التوازن -

وفي مباراة ثانية مؤجلة من المرحلة الثالثة، استعاد يوفنتوس توازنه وأنعش آماله الضئيلة في التتويج بلقبه العاشر تواليا، بفوزه على ضيفه نابولي 2-1، منقذا رأس مدربه أندريا بيرلو.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو (13) والبديل الارجنتيني باولو ديبالا (73) هدفي يوفنتوس، ولورنتسو إنسينيي (89 من ركلة جزاء) هدف نابولي.

وعانى يوفنتوس في الآونة الاخيرة من النتائج المخيبة، فبعد خروجه من ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا على يد بورتو البرتغالي، كسب أربع نقاط من أصل تسع ممكنة في الدوري (فاز على مضيفه كالياري 3-1 وخسر امام ضيفه بينيفينتو صفر-1 وتعادل امام جاره تورينو 2-2)، ما وضع مدربه بيرلو تحت ضغط كبير دفع وسائل الاعلام المحلية الى التطرق الى امكانية اقالته في حال التعثر امام الفريق الجنوبي.

وثأر يوفنتوس لخسارته امام نابولي صفر-1 بملعب دييغو أرماندو مارادونا في المرحلة 22 في 13 شباط/فبراير الماضي.

واستعاد فريق "السيدة العجوز" المركز الثالث من أتالانتا بعدما رفع رصيده الى 59 نقطة بفارق نقطة واحدة امام الاخير وبالفارق ذاته خلف ميلان الثاني، فيما بقي نابولي خامسا برصيد 56 نقطة.

© 2021 AFP