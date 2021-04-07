دوري ابطال اوروبا: ثنائية مبابي تمنح سان جرمان فوزا ثمينا على بايرن في ميونيخ

كريستوف ستاكه ا ف ب

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ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب)

سجل مهاجم باريس سان جرمان ومنتخب فرنسا كيليان مبابي ثنائية ليقود فريقه باريس سان جرمان، الوصيف، الى فوز ثمين بعقر دار منافسه بايرن ميونيخ الالماني، حامل اللقب، 3-2 الاربعاء في ميونيخ في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا في كرة القدم ليخطو خطوة نحو نصف النهائي.

وسجل مبابي (3 و68) والبرازيلي ماركينيوس (28) اهداف سان جرمان، والكاميروني اريك ماكسيم تشوبو موتينغ (37) وتوماس مولر (60) هدفي بايرن ميونيخ.

ويلتقي الفريقان ايابا على ملعب بارك دي برانس في 13 نيسان/ابريل الحالي.

وبعد ان فرض نفسه نجما لمباراة فريقه ضد برشلونة الاسباني في الدور ثمن النهائي بتسجيله ثلاثية في مرمى ذهابا (4-1)، واصل مبابي تألقه في المسابقة القارية الاهم بتسجيله ثنائية هذه المرة ليضع فريقه على مشارف التأهل الى نصف النهائي.

وخاض بايرن ميونيخ المباراة من دون هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاصابة في التواء في الركبة خلال مشاركته في صفوف منتخب بلاده في النافذة الدولية اواخر الشهر الماضي، بالاضافة الى سيرج غنابري المصاب بجائحة كوفيد-19.

ولعب المدرب هانزي فليك بالتشكيلة التي خاضت مباراة القمة ضد لايبزيغ في الدوري الالماني وحسمت اللقاء بنتيجة 1-صفر بالاعتماد على الكاميروني اريك ماكسيم تشوبو موتينغ لاعب باريس سان جرمان السابق في مركز قلب الهجوم يسانده على الاطراف كل من الفرنسي كينغسلي كومان ولوروا سانيه.

اما في صفوف باريس سان جرمان، فارتأى مدربه الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو اشراك الالماني يوليان دراكسلر اساسيا على الجهة اليسرى والبرازيلي نيمار وراء المهاجم الاساسي مبابي.

وكان الفريق البافاري تفوق على باريس سان جرمان 1-صفر في النهائي القاري الموسم الماضي ليتوج بلقبه السادس في البطولة.

اقيمت المباراة على ىملعب "اليانز ارينا" وسط تساقط ثلوج كثيفة معظم فترات المباراة.

وحقق سان جرمان بداية مثالية عندما تلقى مبابي كرة امامية من الارجنتيني انخل دي ماريا فكسر مصيدة التسلل واطلق كرة فشل حارس بايرن مانويل نوير في التقاطها فمرت بين ساقيه وتهادت داخل الشباك بعد مرور 3 دقائق فقط.

ورد الفريق البافاري عن طريق رأسية لتشوبو موتينغ ارتدت من العارضة (6).

واعتمد الفريق البافاري على جناحيه سانيه وكومان للوصول الى مرمى سان جرمان، ما استدعى تدخل حارس الاخير الكوستاريكي كيلور نافاس دور بتصديه لكرتين خطيرتين لليون غوريتسكا (15) ومولر (22).

ونجح سان جرمان في اضافة الهدف الثاني عندما مرر البرازيلي نيمار كرة متقنة داخل المنطقة فكسر مواطنه وقائد سان جرمان ماركينيوس مصيدة التسلل لينفرد بنوير ويسدد على يساره (28).

لم ينل الهدف الثاني من عزيمة بايرن ميونيخ فرد عن طريق تشوبو موتينغ الذي استغل تمريرة متقنة من الفرنسي بنجامان بافار ليسددها برأسه داخل الشباك (37).

وواصل بايرن ميونيخ ضغطه وبعد محاولات عدة نجح في ادراك التعادل عندما رفع يوزوا كيميتش كرة متقنة داخل المنطقة فانسل مولر في غفلة من دفاع سان جرمان بأكمله ليسدد كرة رأسية خادعة داخل الشباك مدركا التعادل (60).

وظن الجميع بان بايرن ميونيخ سيخرج فائزا لا سيما وسط سيطرته المطلقة على مجريات اللعب، بيد ان مبابي استغل هجمة مرتدة سريعة ليسدد كرة ماكرة خدعت الحارس نوير واستقرت في شباكه معلنة هدف الفوز (68).

ورمى بايرن ميونيخ بكل ثقله لادراك التعادل وسنحت له اكثر من فرصة لكن مهاجميه لم يحسنوا استغلالها.

© 2021 AFP