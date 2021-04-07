سولشاير يرحب بـ"المنافسة الصحية" بين الحارسين دي خيا وهندرسون

لورانس غريفيث POOL/ا ف ب

حارسا مرمى مانشستر يونايتد الاسباني دافيد دي خيا (يمين) ودين هندرسون في حصة تحمية قبل مواجهة ليفربول في مسابقة كاس الاتحاد الانكليزي. 24 كانون الثاني/يناير 2021

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لندن (أ ف ب)

رحب النروجي اولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد ثاني الدوري الانكليزي لكرة القدم بـ"المنافسة الصحية" بين حارسي المرمى الاسباني دافيد دي خيا ودين هندرسون.

وازدادت الشائعات في الاونة الاخيرة بخصوص مستقبل دي خيا الذي لم يشارك اساسيا منذ تعادل فريقه مع تشلسي سلبا في الدوري المحلي في 28 شباط/فبراير الماضي، ثم غادر بعدها الى اسبانيا لفترة اسبوعين للبقاء الى جانب زوجته التي وضعت مولودا.

وارتبط اسم دي خيا الرقم واحد في صفوف مانشستر يونايتد من دون منازع على مدى السنوات العشر الاخيرة منذ انتقاله من اتلتيكو مدريد الاسباني، بالرحيل الى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي او ريال مدريد الاسباني.

وتحدث سولشاير عن المنافسة بين دي خيا وهندرسون الذي عاد الى صفوف الشياطين الحمر بعد ان امضى الموسم الماضي معارا الى شيفيلد يونايتد عشية مواجهة فريقه لغرناطة الاسباني في ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).

وقال المدرب النروجي "عندما تكون جزءا من مانشستر يونايتد، دائما ما تجد لاعبين ينضمون الى الفريق ليس فقط مجرد تكملة عدد".

واضاف "تواجدت في صفوف الفريق كمهاجم عندما كان يضم كوكبة من ابرز المهاجمين امثال (واين) روني، (تيدي) شيرينغهام و(دوايت) يورك. لكني اردت ان أثبت الى المدرب بان لدي دورا ألعبه".

واوضح "دافيد (دي خيا) امضى 10 سنوات رائعة في مانشستر يونايتد. (الارجنتيني) سيرخيو (روميرو) لعب على الارجح عددا قليلا من المباريات مما كان يستحق. في الوقت الحالي، اتى دين (هندرسون) ويريد ان يلعب. انها منافسة صحية".

وأكد سولشاير بان الحارسين سعيدان بالتواجد على مقاعد اللاعبين اذا كان الاخر اساسيا، وقال في هذا الصدد "دائما ما اشرح للاعبين لماذا لا يلعبون، لكن هذه المحادثات تبقى خاصة".

وتابع "دافيد حارس رائع ولا يزال. انا ارتاح في اشراك دافيد او دين وانا سعيد لان كلاهما سعيد بالتواجد على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين".

وكشف المدرب ان مهاجم الفريق ماركوس راشفورد الذي خرج مصابا خلال مباراة الفريق الاخيرة ضد برايتون في الدوري المحلي، سيكون ضمن عداد الفريق لمواجهة غرناطة.

وختم "سيسافر ماركوس معنا على ان نقرر مشاركته من عدمها غدا. لا اعتقد بانه يستطيع خوض 90 دقيقة بالكامل".

© 2021 AFP