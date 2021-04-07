كيبتشوغي ينقل تحضيراته لماراثون الأولمبياد من هامبورغ إلى إنشخيده

ريتشارد هيثكوت تصوير مشترك/ا ف ب

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بروكسل (أ ف ب)

سيختبر العداء الكيني إليود كيبتشوغي جاهزيته للدفاع عن لقبه في سباق الماراثون ضمن أولمبياد طوكيو المقبل في مدينة إنشخيده الهولندية بدلا من هامبورغ الالمانية، بعد نقل سباق "أن أن ميشن" بسبب قيود متعلقة بفيروس كورونا.

وبالاضافة إلى نقله من ألمانيا إلى هولندا، أعلن المنظمون الاربعاء ان السباق المخصص فقط للمشاركين ببطاقة دعوة والمؤهل إلى الأولمبياد الصيفي الذي ينطلق في تموز/يوليو المقبل، سيقام بعد اسبوع من الموعد المقرر سابقا، وذلك في 18 نيسان/أبريل الجاري.

وفيما لا يبدو كيبتشوغي (36 عاما) معنيا بحجز بطاقة التأهل إلى طوكيو، إلا انه اعتبر السباق في المانيا خطوة هامة في عملية التحضير للالعاب الاولمبية.

وكان حامل الرقم القياسي العالمي يسعى إلى تعويض حلوله ثامنا في ماراثون لندن في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، وهي اسوأ نتيجة في مسيرته.

وستكون تجربته الوحيدة قبل خوضه الاولمبياد المؤجل من الصيف الماضي بسبب تداعيات تفشي كورونا.

وتعيّن على منظمي السباق الذي يشارك فيه 70 عداء من النخبة ايجاد حلول بديلة بعد فرض قيود صحية قاسية في هامبورغ.

وعزا كيبتشوغي الذي حقق رقمه القياسي في برلين عام 2018 بزمن ساعتين ودقيقة و39 ثانية، تراجعه في لندن إلى الشدّ العضلي و"مشكلات في وركي".

وكان الماراثون الاول يخفق الكيني في إحراز لقبه بعد سلسلة من 11 تتويجا، من بينها اولمبياد ريو 2016، وذلك منذ حلوله ثانيا في برلين عام 2013.

© 2021 AFP