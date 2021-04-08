الدوري الاميركي للمحترفين: فينكس يسقط يوتا في قمة الغربية وعودة مثالية لدورانت

ايلسا غياي/ا ف ب

كيفن دورانت لاعب بروكلن نتس خلال المباراة ضد نيو اورليانز بيليكانز في الدوري الاميركي للمحترفين في 7 نيسلن/ابريل 2021

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لوس انجليس (أ ف ب)

أسقط فينيكس صنز وصيف المنطقة الشرقية نظيره يوتا جاز المتصدر في مباراة مثيرة بعد التمديد 117-113، فيما حقق كيفن دورانت عودة مثالية بعد غياب قرابة شهرين وسجل 17 نقطة في فوز بروكلين نتس 139-111 على نيو أورلياز بيليكانز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الاربعاء.

وسجل ديفن بوكر 35 نقطة أضاف إليها كريس بول 29 مع 9 تمريرات حاسمة ليقودان صنز الى فوزه السابع تواليًا.

ولم تكن نقاط المتألق دونوفان ميتشل كافية لتجنيب فريقه الخسارة الثانية تواليًا بعد أن وضع دالاس مافركيس الاثنين حدًا لسلسلة من تسعة انتصارات متتالية ليوتا، ليتلقى الفريق خسارته الـ13 هذا الموسم مقابل 38 انتصارًا.

كما أضاف الكرواتي بويان بوغدانوفيتش 20 نقطة والفرنسي رودي غوبير 16 و11 لكل من مايك كونلي والفيليبيني-الاميركي جوردان كلاركسون من جانب الخاسر.

فيما سجل دي أندري أيتون بـ18 نقطة أضاف إليها 12 متابعة ليساهم في قيادة صنز الى فوزه الـ36 مقابل 14 خسارة.

ودخل الفريقان الى اللقاء بعد تسعة انتصارات لكل منهما في آخر 10 مباريات.

في مباراة أخرى، سجل كيفن دورانت العائد الى المنافسات للمرة الاولى بعد غيابه عن 23 مباراة متتالية 17 نقطة ليساهم في فوز بروكيلن نتس على نيو اورليانز بيليكانز في نيويورك.

وتزامنت عودة دورانت مع غياب النجم الآخر زميله جيمس هاردن بعد تعرّضه لإصابة عضلية بفخذه الايمن خلال الفوز على نيويورك نيكس الاثنين، حيث أكد نتس "سيتابع هاردن عملية التأهيل ثم يجري تقييم إصابته بعد عشرة أيام".

وقال دورانت الذي بدأ المباراة على مقاعد البدلاء للمرة الثانية فقط في مسيرته "لقد نجحنا، لقد حاولت الدخول في أجواء المباراة. كنت أدرك جيدًا كيفية مقاربة اللقاء".

وحقق دورانت العائد للمرة الاولى منذ 13 شباط/فبراير نسبة تسجيل مثالية بلغت مئة في المئة مع خمس تسديدات ناجحة من خمس محاولات، بما فيها ثلاثيتان، إضافة الى خمس محاولات ناجحة ايضًا من العدد ذاته عن الرميات الحرة، أمام زهاء 1700 متفرج سمح لهم بالتواجد في ملعب "باركليز أرينا" بسب قيود مكافحة جائحة كورونا.

وقال المدرب ستيف ناش بعد الفوز "من الجيد أن نراه مجددًا. كان غيابًا طويلا. كانت ابتسامته كبيرة على وجهه".

© 2021 AFP