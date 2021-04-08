العداءة الذهبية فيليكس تخوض أولمبيادها الأخير في طوكيو

هاري هو غيتي/غيتي عبر ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

لوس انجليس (أ ف ب)

ستكون مشاركة الأميركية أليسون فيليكس في أولمبياد طوكيو المقبل، الأخيرة في الألعاب الصيفية بحسب ما أعلنت العداءة البالغة 35 عاما دون ان تكشف عن موعد اعتزالها.

كشفت فيليكس، العداءة الوحيدة في مضمار ألعاب القوى المتوّجة بست ذهبيات أولمبية، ان اولمبياد طوكيو سيكون الاخير لها لكنها قد تستمر في المنافسات بعد الألعاب المؤجلة من صيف 2020 إلى تموز/يوليو المقبل.

قالت فيليكس الاربعاء لمراسلين في لقاء افتراضي على هامش قمة اللجنة الاولمبية والبارالمبية الأميركية "أخطط أن تكون الالعاب الاولمبية الأخيرة".

تابعت "لا أعرف إلى أي فترة سأستمر بالمشاركة. سأتعامل مع الامور على طبيعتها. لا أرى نفسي في أولمبياد آخر، لكني لم أحدد موعدا لاعتزالي".

وستشارك فيليكس المتوجة بتسع ميداليات اولمبية (ست ذهبية وثلاث فضية) في طوكيو في أولمبيادها الخامس، بعد الأول عام 2004 في أثينا، حيث أحرزت فضية في سباق 200م.

وفي أولمبياد ريو 2016 الأخير، أحرزت فيليكس فضية في سباق 400م وذهبيتين في التتابع أربع مرات 100 م واربع مرات 400 م.

قبلها، حصدت ذهبيات التتابع أربع مرات 400 م في بكين 2008، 200م واربع مرات 100 م واربع مرات 400 م في لندن 2012.

وفيما ركزت على سباق 400م في المرحلة الأخيرة من مسيرتها، كشفت فيليكس الاربعاء انها تخطط لدخول تصفيات 200م و400م في يوجين، أوريغون في حزيران/يونيو "اذا ارتأيت انه يجب التركيز على احد السباقين سنتخذ هذا القرار لاحقا".

وقالت فيليكس، المتوجة بـ13 ذهبية في بطولة العالم، انها اضطرت لابتكار وسائل للتدريب مع مدربها بوب كيرسي في ظل الاغلاق المفروض على مدينة لوس انجليس اثناء فترة تفشي فيروس كورونا "كان التحدي كبيرا. تدربنا على الطرق، على الشاطىء، ذهبنا إلى كل مكان".

تابعت "الأكثر جنونا كان خوض التمرين في الحي الذي اسكن فيه. كنت أركض في الحي سابقا لكن لم اخض سباقات السرعة هناك ابدا".

© 2021 AFP