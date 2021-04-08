بايلز تلمح الى إمكانية العودة عن قرار اعتزالها بعد أولمبياد طوكيو

تيم برادبوري غيتي/ا ف ب

ذكرت سيمون بايلز سابقًا أنها تنوي اعتزال الرياضة بعد أولمبياد طوكيو

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لوس انجليس (أ ف ب)

ألمحت نجمة الجمباز والبطلة الاولمبية الاميركية سيمون بايلز الى إمكانية العودة عن قرار اعتزالها بعد أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل الى الصيف المقبل، وخوض دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024.

وذكرت بطلة العالم والاولمبياد في المسابقة الكاملة والتي يعتبرها الكثيرون أفضل لاعبة جمباز على مر التاريخ، سابقًا أنها تنوي اعتزال الرياضة بعد أولمبياد طوكيو.

لكنها قالت الاربعاء لمراسلين في لقاء افتراضي على هامش قمة اللجنة الاولمبية والبارالمبية الأميركية، أن مدربَيها الفرنسيين لوران وسيسيل لاندي حثّاها على إبقاء الباب مفتوحًا.

وقالت بايلز (24 عامًا) "في الوقت الراهن أركّز على طوكيو، بعد ذلك لدي جولة في الولايات المتحدة وأنا متحمسة جدًا لذلك".

وتابعت "بعدها، لست متأكدة ما سيحصل. سيسيل ولوران من باريس، لذا دفعاني للعودة كمخضرمة. لكن الهدف الرئيسي هو الأولمبياد أولا، ثم الجولة، ثم سنرى ما يحصل".

وتعهّدت الاميركية بالاعتزال خلال مقابلة لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" في العام 2019 عندما قالت إن جسدها لن يخدمها لأولمبياد آخر نظرًا للتحضيرات والمتطلبات التي تسبقه "أعاني من الاوجاع كل الوقت...أخطط حتمًا لخوص آخر اولمبياد في طوكيو".

وفيما اعتبرت أن تأجيل العاب طوكيو شكّل خيبة أمل، إلا أنها أكّدت الاربعاء أنها لن تسمح في أن تذهب سنوات من التحضير هدرًا.

وقالت حاملة لقب 25 ميدالية في بطولة العالم، منها 19 ذهبية "الامر الاساسي كان أن أبقى بصحة جيدة لعام اضافي والتمتع بقوة ذهنية".

وتابعت "هذا عام آخر للجسد، هناك الكثير من الامور للتفكير فيها. لكننا عملنا جاهدًا وسنسعى لهذا الهدف. ما إن تأجلت الالعاب قلت لنفسي إننا لم نصل الى مراحل متقدمة لأستسلم الآن".

ومن مشاركتها الاولى في الاولمبياد في ريو دي جانيرو 2016 حققت بايلز اربع ميداليات ذهبية (المسابقة الكاملة في الفردي والفرق، الحركات الارضية، حصان القفز) وبرونزية (العقلة).

© 2021 AFP