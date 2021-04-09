باو غاسول بقميص برشلونة مجددًا بعد 20 عامًا

لويس جيني ا ف ب

المخضرم باو غاسول لاعب برشلونة الاسباني ضد بايرن ميونيخ الالماني ضد منافسات "يوروليغ" في 9 نيسان/ابريل 2021

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مدريد (أ ف ب)

بعد عشرين عامًا من مغادرته برشلونة لبدء مسيرة زاخرة بالنجاحات في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "ان بي ايه"، خاض المخضرم الاسباني باو غاسول ابن الـ40 عامًا الجمعة اولى دقائقه مع النادي الذي انطلق منه ضد بايرن ميونيخ الالماني ضمن بطولة "يوروليغ".

عاد غاسول الذي حقق لقب الـ"ان بي ايه" مع لوس انجلس ليكرز عامي 2009 و2010 الى برشلونة في شباط/فبراير الفائت، بعد عامين من المعاناة في الولايات المتحدة بسبب اصابة في ساقه اليسرى.

وقال الليتواني ساروناس ياسيكيفيسوس مدرب برشلونة الخميس والذي لعب الى جانب غاسول مع النادي الكاتالوني في موسم 2000-2001 "يقوم باو بعمل جيد ويكثّف من تدريباته، يحب الاجواء هنا وأعتقد أننا الآن نفكر في منحه بضع دقائق، لكننا لا نعرف حتى الآن كم عددها".

وبدأ غاسول المباراة الى جانب اليوناني نيك كالاثيس، الفرنسي ليو ويسترمان والثنائي الاسباني سيرجي مارتينيس وفيكتور كلافير.

وسبق أن ضمن برشلونة صدارة الترتيب ومقعدًا في ربع النهائي.

وتعود آخر مباراة للاسباني مع النادي الكاتالوني الى 21 حزيران/يونيو 2001 في المواجهة الثالثة من السلسة النهائية للدوري الاسباني ضد الغريم ريال مدريد حين سجل 22 نطقة و10 متابعة وساهم في منح فريقه اللقب بعد أن حسمها 3-صفر.

وتأتي المباراة عشية مباراة الـ"كلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الاسباني لكرة القدم وقبل يومين من اللقاء ذاته بين الغريمين محليًا في بطولة كرة السلة.

© 2021 AFP