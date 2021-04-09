بطولة فرنسا: بوكيتينو يؤكد ان تركيز مبابي على فريقه وسط "شائعة" ريال مدريد

كريستوف ستاكه ا ف ب

مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي محتفلا بعد تسجيله احد اهدافه في مرمى بايرن ميونيخ الالماني في دوري ابطال اوروبا. 9 نيسان/ابريل 2021

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باريس (أ ف ب)

على الرغم من الشائعات التي تحدثت عن إمكانية انتقاله الى صفوف ريال مدريد الاسباني الموسم المقبل، يُبقي الدولي الفرنسي كيليان مبابي "تركيزه فقط" على باريس سان جرمان بحسب ما كشف مدربه الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الجمعة.

ولدى سؤاله عن الاهتمام المزعم من ريال مدريد الذي أشارت إليه الصحف الاسبانية الخميس، أجاب بوكيتينو عشية لقاء الفريق ضد ستراسبورغ في الدوري الفرنسي "لقد تعودنا على هذا الامر، على اعلى المستويات، عن هذه الشائعات في الاندية الكبيرة والخاصة باللاعبين النخبة أمثال كيليان".

وأضاف "الاهم هو أن كيليان مطمئن، تركيزه الوحيد على الفريق والاهداف الموضوعة، إنه ناضج جدا لعمره".

واوضح "كل ما يدور حولنا لا يمكن ان نسيطر عليه، لكن تأثير ذلك على كيليان هو صفر".

وكان مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان تطرق الى إمكانية انتقال مبابي الى صفوف فريقه بالقول "كيليان لاعب كبير، سنرى ما سيفعله في المستقبل، لكن في الوقت الحاضر، الامر لا يشغلني".

وكانت الصحف الاسبانية كشفت الخميس أن مبابي لن يجدد عقده مع فريق العاصمة الفرنسية والذي ينتهي في حزيران/يونيو عام 2022 قبل ان ينفي معسكر اللاعب هذه التقارير في تصريح لراديو مونتي كارلو.

ايبا/ز ر/ر م

© 2021 AFP