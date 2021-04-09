بطولة فرنسا: ليل يبتعد 6 نقاط في الصدارة

جان-كريستوف فيريجان ا ف ب

لاعبو ليل يحتفلون بالهدف ضد متز ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم في 9 نيسان/ابريل 2021 على ملعب "لونجفيل لي متز"

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باريس (أ ف ب)

ابتعد ليل ست نقاط في صدارة بطولة فرنسا لكرة القدم بفوزه الصعب على مضيفه ميتز 2-صفر الجمعة في المرحلة الثانية والثلاثين.

ورفع ليل رصيده الى 69 نقطة متقدما بفارق 6 نقاط عن باريس سان جرمان الذي يلتقي ستراسبورغ السبت.

والفوز هو العشرون لليل هذا الموسم مقابل 9 تعادلات و3 هزائم فقط.

وحمل الفوز نكهة تركية لان المسجلين كانا براق يلماز (60) ومواطنه زكي تشيليك (89).

خاض ليل المباراة في غياب مهاجمه الكندي جوناثان ديفيد اثر اصابة في كاحله تعرض لها خلال فوز فريقه اللافت على باريس سان جرمان 1-صفر في لقاء قمة في الجولة الماضية.

وكان ليل حقق فوزا صعبا على متز 1-صفر في دور الذهاب بهدف سجله البرازيلي لويس اراوجو قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

كان متز الطرف الافضل في المباراة وسنحت له فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل من ركلة جزاء اثر لمسة يد من المدافع البرتغالي جوزيه فونتي داخل المنطقة لم يتنبه لها الحكم الرئيسي لكنه منحها بعد الاحتكام الى حكم الفيدو المساعد، فانبرى لها البلجيكي ارون ليا ايسيكا فتصدى لها حارس ليل مايك مانيان ببراعة (16).

وواصل متز افضليته في مطلع الشوط الثاني وتدخل مانيان لإنقاذ مرماه من تسديدة ايسيكا (50).

وخلافا لمجريات اللعب نجح ليل في افتتاح التسجيل عبر هدافه يلماز الذي تلقى كرة متقنة من البرتغالي ريناتو سانشيس فكسر مصيدة التسلل وسدد كرة داخل الشباك (60).

وحسم تشيليك نتيجة المباراة نهائيا في صالح ليل بتسجيله الهدف الثاني قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة.

ولم يفز متز في آخر خمس مباريات حيث خسر في اربع منها وتعادل في واحدة.

© 2021 AFP