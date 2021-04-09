جولة لمبعوثة الأمم المتحدة في آسيا وتجاوز عتبة 600 قتيل في بورما

صورة من مصدر مجهول عبر فيسبوك في 9 نيسان/ابريل 2021 تظهر متظاهرين في ماندالاي في بورما.

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رانغون (أ ف ب)

تبدأ مبعوثة الأمم المتحدة الى بورما جولة دبلوماسية في آسيا في محاولة لإيجاد حل للأزمة فيما تجاوزت حصيلة القمع الذي يقوم به المجلس العسكري في بورما الجمعة 600 قتيل.

تأتي جولة كريستين شرانر بورغنر في إطار من القلق المتزايد لدى المجموعة الدولية حول الوضع في بورما التي تشهد تظاهرات يومية منذ الانقلاب في 1 شباط/فبراير الذي أطاح برئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي.

وينتظر وصول الدبلوماسية الى تايلاند في هذه الأيام في إطار هذه الجولة التي ستقودها أيضا الى الصين، الحليفة التقليدية للجيش البورمي. ولم تعرف بعد تفاصيل زيارتها.

قتل 614 مدنيا على الأقل على أيدي قوات الأمن خلال التظاهرات بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.

لكن الحصيلة قد تكون أعلى لانه تم توقيف 2800 شخص. وكثيرون ممن لم يتمكنوا من لقاء أقربائهم أو محام يعتبرون مفقودين.

تواصل القمع مجددا صباح الجمعة. وبحسب رجال الانقاذ فان أربعة اشخاص على الاقل قتلوا حين دمرت قوات الأمن حواجز للمتظاهرين في بلدة باغو على بعد حوالى 65 كلم شمال شرق رانغون.

لا يزال القمع يثير تنديدا واسعا من المجموعة الدولية.

والأربعاء، تم إقصاء السفير البورمي في لندن المؤيد للزعيمة أونغ سان سو تشي من منصبه، ما أثار الخميس تنديدا من لندن التي ليس لديها من خيار سوى قبول قرار المجلس العسكري الحاكم.

من جهتها أعلنت الولايات المتحدة الخميس عن عقوبات على شركة حكومية بورمية تنتج الأحجار الكريمة قائلة إنها تريد حرمان المجلس العسكري من هذه الموارد.

- "طريق الديموقراطية" -

تطالب مبعوثة الأمم المتحدة بلقاء مع الجنرالات منذ الأول من شباط/فبراير لكنها لم تحصل على إذن للتوجه الى بورما. وبدعم من مجلس الأمن، ترغب أيضا في لقاء القادة المدنيين المحتجزين وبينهم الرئيس وين مينت وأونغ سان سو تشي.

وأعلن الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريتش الخميس "من الواضح أنها مستعدة لاستئناف الحوار مع الجيش للمساعدة على عودة بورما الى طريق الديموقراطية والسلام والاستقرار".

ردا على سؤال لمعرفة ما اذا كانت الاتصالات قد قطعت، قال انها متواصلة خطيا لكن لم يحصل اتصال هاتفي منذ أسابيع.

وقال ستيفان دوجاريتش إن المبعوثة "ستبدأ جولتها في بانكوك حيث ستلتقي السلطات، ومسؤولي الأمم المتحدة في المنطقة وسفراء معتمدين لدى بورما".

وهناك محادثات جارية بشأن زيارة الى دول أخرى أعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان) ومن المنطقة.

وأضاف الناطق باسم الأمم المتحدة "كما أكدت عدة مرات، فان الاستجابة الدولية القوية للأزمة الحالية في بورما تتطلب جهدا إقليميا موحدا يشمل الدول المجاورة التي يمكنها التأثير على استقرار بورما".

ومن المقرر عقد قمة لآسيان مبدئيا في نهاية الشهر في بورما.

- اجتماع غير رسمي -

بمبادرة من بريطانيا، من المرتقب عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي الجمعة للاستماع الى داو زين مار أنغ العضو المدني المنتخب في البرلمان البورمي والجامعي ساي سام خام.

وسيتحدث داو باسم مجموعة مقاومة معروفة باسم "لجنة تمثيل بيداونغسو هلاتو" الهيئة التشريعية البورمية.

وتؤكد اللجنة أنها جمعت حوالى 270 ألف عنصر تثبت حصول انتهاكات "واسعة النطاق" لحقوق الانسان. وقد بدات هذا الاسبوع محادثات مع محققي الأمم المتحدة.

من جهته يتهم رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال مين أونغ هلاينغ المتظاهرين بالسعي الى "تدمير البلاد" مؤكدا أنه يسعى لحل الازمة "بشكل ديموقراطي".

حين تولى السلطة فرض المجلس العسكري حالة طوارىء لسنة لكن الناطق باسمه زاو مين تون قال لشبكة "سي ان ان" إنها يمكن أن تمدد مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيتم تنظيم انتخابات.

© 2021 AFP