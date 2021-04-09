دورة تشارلستون: بارتي الى ربع النهائي بصحبة جابر وانسحاب موغوروسا

ماثيو ستوكمان غيتي/غيتي عبر ا ف ب

الاسترالية اشلي بارتي خلال مباراتها والاميركية شلبي رودجرز في دورة تشارلستون لكرة المضرب، تشارلستون، كارولاينا الجنوبية في 8 نيسان/ابريل 2021

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تشارلستون، كارولاينا الجنوبية (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

بلغت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً الدور ربع النهائي لدورة تشارلستون الأميركية في كرة المضرب، بفوزها الصعب الخميس على الأميركية شلبي رودجرز 7-6 (7-3) و4-6 و6-4.

ووصلت بارتي إلى تشارلستون بعد تتويجها بدورة ميامي المرموقة (ألف نقطة) حيث نجحت بالدفاع عن لقبها.

وبعد إعفائها من خوض الدور الأوّل، احتاجت بارتي الى 61 دقيقة على التراب الاخضر في تشارلستون لتخطي اليابانية ميساكي دوي في الدور الثاني، لكنها عانت الخميس أمام رودجرز "اللاعبة الاستثنائية في ضرباتها" بحسب ما أفادت الأسترالية، مضيفة "هي دائماً تجبرك على بذل جهد كبير في كل نقطة، كل مباراة، والليلة لم يختلف الأمر".

وتلتقي بارتي التي لم تلعب على أي نوع من التراب منذ تتويجها في رولان غاروس عام 2019، في الدور ربع النهائي الإسبانية باولا بادوسا الفائزة بدورها على الأميركية الأخرى كايتي مكنالي 6-3 و6-3.

وبلغت الدور ذاته التونسية أنس جابر المصنفة 12 في هذه الدورة، وذلك بفوزها بثلاث مجموعات أيضاً على الفرنسية أليزيه كورنيه 5-7 و6-3 و6-3، لتواجه الأميركية الواعدة كوكو غوف الرابعة عشرة التي تغلبت على مواطنتها لورن ديفيس 6-2 و7-6 (7-2).

وخسرت الدورة الخميس جهود الإسبانية غاربينيي موغوروسا المصنفة سادسة التي اضطرت للانسحاب أمام الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا بسبب إصابة في ساقها بعدما حسمت المجموعة الأولى 6-صفر قبل أن تترك الملعب والتعادل سيد الموقف 2-2 في المجموعة الثانية.

وأشارت الإسبانية التي أنهت الشهر الماضي صياماً لعامين عن الألقاب بتتويجها بطلة لدورة دبي، الى "أني كنت أعاني أصلاً من الأوجاع في مباراتي الأولى (خلال الدور الثاني). الانتقال من الملاعب الصلبة الى الملاعب الترابية أمر صعب لاسيما أن الفارق الزمني كان قصيراً جداً. بدأت بشكل جيد جداً ثم فجأة شعرت بألم حاد في ساقي وتفاقم الأمر بعد ذلك".

ولم تكن موغوروسا الضحية الكبرى الوحيدة الخميس، إذ انتهى مشوار بطلة ويمبلدون مرتين التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة ثالثة على يد المونتينيغرية دانكا كوفينيتش بالخسارة أمامها 4-6 و1-6.

وتلتقي المصنفة 91 عالمياً في الدور ربع النهائي مع بوتينتسيفا.

وبلغت ربع النهائي بطلة 2016 الأميركية سلون ستيفنز بفوزها على الأسترالية آيلا تومليانوفيتش 6-3 و6-4، لتواجه الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا الفائزة على اليابانية كورومي نارا 6-صفر و6-3.

© 2021 AFP