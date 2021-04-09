دي روسي في المستشفى لإصابته بكورونا بعد تفشي الفيروس في المنتخب الايطالي

ماركو بيرتوريلو ا ف ب

انضم دي روسي الى الجهاز الفني لمنتخب ايطاليا في 18 آذار/مارس الفائت كمعاون تقني للمدرب روبرتو مانشيني، قبل اربعة أشهر من كأس أوروبا 2020 المؤجلة الى الصيف المقبل.

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ميلانو (أ ف ب)

أُدخل الدولي الايطالي السابق دانييلي دي روسي الذي التحق مؤخرًا بالجهاز الفني للمنتخب الوطني الى المستشفى في العاصمة روما بسبب تضاعفات إصابته بفيروس كورونا، بعد تفشي الوباء في صفوف الـ"أزوري"، وفق ما كشفت صحف محلية الجمعة.

وطال الفيروس اربعة أعضاء من الجهاز الفني في المنتخب الايطالي إضافة الى ثمانية لاعبين بعد عودتهم من النافذة الدولية إثر مشاركتهم في التصفيات الاوروبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022.

وكشفت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" وشبكة "سكاي" أنه بعد أسبوع من إصابته، تطلبت حالة دي روسي (37 عامًا) الذي عانى من الحمى والسعال المستمر المزيد من الفحوصات الطبية التي كشفت عن التهاب رئوي.

وأُدخل اللاعب المتوج بكأس العالم عام 2006 منذ الخميس الى مستشفى سبالانتساني في روما المتخصص في الأمراض المعدية كإجراء احترازي.

وطالت موجة من الفيروس لاعبي المنتخب بعد مواجهتهم ايرلندا الشمالية، بلغاريا وليتوانيا وعادوا بثلاثة انتصارات.

واللاعبون المصابون هم ثنائي يوفنتوس فيديريكو كييزا وليوناردو بونوتشي، ماتيو بيسينا مهاجم أتالانتا، ثنائي باريس سان جرمان أليساندرو فلورنتسي وماركو فيراتي، حارس كالياري أليسيو كرانيو وفينتشنتسو غريفو لاعب فرايبورغ الالماني.

وأشارت عدة تقارير الى ان اللاعب الثامن هو حارس تورينو سافاتوري سيريغو في حين لم يكشف النادي عن هويته رغم إعلانه عن إصابة في صفوفه.

وانضم دي روسي الى الجهاز الفني لمنتخب بلاده في 18 آذار/مارس الفائت كمعاون تقني للمدرب روبرتو مانشيني، قبل اربعة أشهر من كأس أوروبا 2020 المؤجلة الى الصيف المقبل.

أمضى لاعب الوسط السابق 18 عامًا مع نادي العاصمة روما قبل ان يعتزل في كانون الثاني/يناير 2020 بعد فترة قصيرة مع بوكا جونيورز الارجنتيني.

خاض لاعب الارتكاز 117 مباراة مع "سكوادرا أزورا" بين عامي 2004 و2017 وتوج بلقب كأس العالم عام 2006 في المانيا على حساب فرنسا في النهائي وحل وصيفًا في كأس أوروبا 2012 امام اسبانيا.

اعتزل المنافسات الدولية بعد ان فشلت ايطاليا بطلة العالم اربع مرات في التأهل الى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بعد خسارتها في الملحق امام السويد في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

خاض غمار ثلاث نسخات من كأس العالم ومثلها في كأس اوروبا وهو رابع اكثر اللاعبين تمثيلا للأزوري بعد الحارس الاسطوري جانلوجي بوفون (176) والمدافعين السابقين فابيو كانافارو (136) وباولو مالديني (126).

© 2021 AFP