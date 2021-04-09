محادثات "بناءة" حول الملف النووي الايراني في فيينا وستتواصل الأربعاء

جو كلامار ا ف ب/AFP

مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي يخرج من فندق في فيينا حيث جرت المحادثات مع الاتحاد الاوروبي والصين وروسيا في 9 نيسان/ابريل 2021.

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فيينا (أ ف ب)

جرت محادثات "بناءة" بحسب الاتحاد الاوروبي خلال الأسبوع الأول من المفاوضات في فيينا الهادفة لانقاذ الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 بين ايران والقوى الكبرى وستتواصل الاربعاء بحسب ايران.

وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي الجمعة أن "المشاركين أخذوا علما بمحادثاتنا البناءة والتي تتمحور حول النتائج".

كتب السفير الروسي في فيينا ميخائيل اوليانوف على تويتر أن ايران والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا "استعرضت العمل الذي اجراه الخبراء في الأيام الثلاثة الماضية ولفتوا بارتياح الى التقدم الاولي الذي تحقق".

وأضاف أن الدبلوماسيين من الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق الذين اجتمعوا في فندق بوسط فيينا "سيجتمعون مجددا الأسبوع المقبل للحفاظ على الدينامية الايجابية".

وهذا الاجتماع سيعقد الأربعاء على مستوى نواب الوزراء كما جاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية.

وقال رئيس الوفد الإيراني عباس عراقجي "لدينا الإرادة لمواصلة ما بدأناه في فيينا شرط توفر الإرادة والجدية لدى الطرف الآخر، وإلا لن يكون هناك أي داع لمواصلة المفاوضات".

وذكر بانه "فقط بعد التحقق" من رفع العقوبات تكون ايران "مستعدة لانهاء اجراءاتها التصحيحية والعودة الى التطبيق الكامل للاتفاق النووي".

واتفاق العام 2015 فرض قيودا على البرنامج النووي الايراني مقابل ضمانات للمجموعة الدولية بان ايران لن تسعى الى تطوير سلاح نووي.

في المقابل يجعل الاتفاق رفع بعض العقوبات عن ايران الزاميا.

لكن في العام 2018 انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه من جانب واحد وأعاد فرض عقوبات آحادية ما دفع بايران الى الرد عبر تجاوز بعض التزاماتها الواردة في النص.

وأبدى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن استعداده للعودة الى الاتفاق لكن ايران رفضت اجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة طالما ان العقوبات ضد طهران لا تزال مفروضة.

ولعب الاتحاد الاوروبي دور الوسيط للدبلوماسيين الأميركيين الذين نزلوا في فندق آخر.

واجتمعت مجموعتا خبراء، حول رفع العقوبات والمسائل النووية، خلال الأسبوع لدرس الاجراءات التي يمكن ان تتخذها ايران والولايات المتحدة لتسهيل العودة الى الاتفاق.

© 2021 AFP