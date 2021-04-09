هونغ كونغ تعلق طلبيتها من لقاحات استرازينيكا

جويل ساغيه ا ف ب/AFP/ارشيف

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هونغ كونغ (أ ف ب)

أكدت هونغ كونغ الجمعة أنها طلبت من استرازينيكا تعليق طلبيتها من اللقاحات ضد كوفيد-19 تخوفا من الآثار الجانبية والقلق بشأن فعاليته في مكافحة المتحورات الجديدة من الفيروس.

والاربعاء أقرت الهيئة الناظمة الأوروبية بان تجلطات الدم يجب أن تعتبر من الآثار الجانبية "النادرة جدا" للقاح استرازينيكا ما دفع بعدة دول الى تعليق اللقاح بهذا المصل لاشخاص بسن معين.

وحرصت الحكومة البريطانية الخميس على طمأنة الشعب الى ان اللقاح آمن معتبرة ان مخاطر التعرض للمرض بسبب كوفيد-19 أكبر بكثير.

الجمعة أعلنت وزيرة الصحة في هونغ كونغ صوفيا تشان انها طلبت من استرازينيكا عدم تسليمها جرعات اللقاح التي كان يفترض أن تصل هذه السنة.

وقالت "نعتقد انه من غير الضروري أن تسلم استرازينيكا اللقاحات للمدينة خلال السنة الحالية" مضيفة ان هونغ كونغ تريد "تجنب أي هدر بسبب ندرتها في مختلف أنحاء العالم".

وعمد هذا المركز المالي الثري الى تأمين لقاحات لسكانه البالغ عددهم 7,5 مليون نسمة.

ووقع عقودا للحصول على 7,5 ملايين جرعة مع كل من التحالف الأميركي الالماني فايزر/بايونتيك والمختبر الصيني سينوفاك اللذين باشرا عمليات التسليم.

لكن تشان أوضحت ان هونغ كونغ ترغب أيضا في درس احتمال شراء لقاحات أخرى لها فعالية أفضل في مكافحة المتحورات الجديدة.

وكان ديفيد هوي الخبير في الصحة العامة ومستشار الحكومة طلب في وقت سابق هذا الأسبوع من هونغ كونغ استبدال استرازينيكا بلقاح من جرعة واحدة يصنعه مختبر جونسون أند جونسون.

وتسجل هونغ كونغ التي تشهد كثافة سكانية كبرى، عددا قليلا من الاصابات بفضل القيود المشددة والالتزام بوضع الكمامات.

ومنذ بدء انتشار الوباء، سجلت المدينة أكثر من 11 ألف حالة و205 وفيات مرتبطة بكوفيد-19.

© 2021 AFP